Кіпрська церква визнала ПЦУ

Автор фото, УНІАН

Кіпрська церква фактично визнала Православну церкву України - її керівник архієпископ Кіпру Хризостом 24 жовтня пом'янув предстоятеля Православної церкви України Епіфанія під час літургії при рукоположенні нового єпископа Арсінойського Панкратія.

Вона стала третьою після Грецької церкви та Олександрійського патріархату, яка визнала ПЦУ.

Про це повідомляють грецькі ЗМІ з посиланням на літургію, яка відбулась сьогодні вранці.

Цю інформацію ВВС News Україна підтвердили у Константинополі.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський відвідував Стамбул і зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Поминання предстоятелем церкви керівника іншої автокефальної церкви у православному світі означає її визнання.

Хоча священний синод церкви Кіпру таке рішення не ухвалював, предстоятелі церков мають право визнавати інші церкви.

Автор фото, http://www.nyxthimeron.com/ Підпис до фото, Фрагмент літургії під час поминання Епіфанія

Кіпрська церква ще навесні 2019 року розглядала українське питання, проте остаточне рішення відклала "на потім".

У першій хвилі визнання ПЦУ, окрім Кіпрської, як вказують у Константинополі, може бути Румунська православна церква, яка має добрі стосунки з Вселенським патріархатом.

Співрозмовники в ПЦУ та Константинополі вказували, що процес визнання загальмувала пандемія, через яку уповільнилась фізична комунікація між церквами .

Православну церкву України створили 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Києві.

6 січня 2019 року її предстоятель митрополит Епіфаній отримав томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Позиція УПЦ МП

Російська православна церква не визнає ПЦУ, які і підлегла їй в Україні УПЦ Московського патріархату.

РПЦ розірвала церковне спілкування з Вселенським патріархатом.

Автор фото, Фейсбук

Речник УПЦ МП Микола Данилевич вже засудив рішення церкви Кіпру.

"Грецькі церковні ЗМІ повідомили, що сьогодні Архієпископ Кіпрський Хризостом на літургії згадав главу українських розкольників Епіфанія. Зробив він це самоправно, без згоди Синоду Кіпрської Церкви. Напевно, захотів догодити Фанару, але очевидно, що отримає великі проблеми у себе в Церкві", - написав пан Данилевич.

Він каже, що кіпрські архієреї вкрай обурені, й прогнозує жорсткі заяви від них через те, що це рішення не схвалив синод.

Відомо, що частина кіпрських єпископів, які симпатизують РПЦ, були противниками визнання ПЦУ.