Поліомієліт: переможений у світі, можливий в Україні
Ця хвороба вражає центральну нервову систему, викликає параліч та іноді може призвести до смерті. Але від неї вже є щеплення.
На честь дня народження вченого, який створив вакцину проти цієї хвороби, 24 жовтня є Всесвітнім днем боротьби з поліомієлітом.
Хоча поліомієліт відомий людям вже кілька тисячоліть, його вірусне походження було підтверджено лише на початку ХХ сторіччя. У 1952-1955 роках американський вірусолог Джонас Солк створив інактивовану вакцину (ІПВ, або "вбита" вакцина) проти поліомієліту.
Активна вакцинація у десятиріччя після цього дозволила ліквідувати поліомієліт у Північній Америці та Європі.
Успішне застосування інактивованої (убитої) та оральної (або живої вакцини Альберта Себіна) поліомієлітних вакцин дало підстави для створення 1988 року Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту.
На 2013 рік небезпечними щодо поширення поліомієліту залишалися лише три країни - Афганістан, Нігерія та Пакистан, після 2013 були зафіксовані кілька десятків випадків у Сирії. Для порівняння: у 1988 році число таких країн перевищувало 125.
За інформацією Центру громадського здоров'я України, станом від початку року до жовтня в Україні зареєстровано 66 випадків ГВП (гострого в'ялого паралічу, індикатор якості епідеміологічного нагляду за поліомієлітом). Найбільше випадків у Дніпропетровській області — 9 випадків, а також у Київській та Одеській областях - по 6 випадків.
Хвороба є невиліковною, але їй можна запобігти завдяки щепленню.
Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. В Україні дітям роблять щеплення у віці 2, 4 та 6 місяців, а потім проводять ревакцинацію у віці 18 місяців, в 6 та в 14 років.
У ЦГЗ нагадують, що в Україні "є ефективні вакцини в достатній кількості, закуплені державним коштом", і вони є безкоштовними для дітей.
За оцінками ВООЗ, розповсюдження вірусу припиниться, якщо вакцинувати достатню кількість людей у країні - понад 95%.
Разом із тим, за даними Центру громадського здоров'я, за січень-вересень цього року лише 59,6% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту. Охоплення щепленнями в інших вікових категоріях: 18 місяців — 63,7%, 6 років — 64,2%, 14 років — 63,3%.
Оглядачі зазначають, що в Україні і раніше з вакцинацією були великі проблеми, а через пандемію коронавірусу ситуація погіршилася.
Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, що його викликає поліовірус.
Він поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду.
Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — як дитина, так і дорослий. Але найбільш вразиливі до вірусу діти у віці до п'яти років.
Першими симптомами є лихоманка, втома, головний біль, блювота, слабкість м'язів шиї і біль у кінцівках. Поліовірус вражає нервову систему і за лічені години може призвести до загального паралічу.