Поліомієліт: переможений у світі, можливий в Україні

Автор фото, Hulton Archive Підпис до фото, Коли в середині 1950-х з'явилася вакцина від поліомієліту, на щеплення вишукувалися черги

Ця хвороба вражає центральну нервову систему, викликає параліч та іноді може призвести до смерті. Але від неї вже є щеплення.

На честь дня народження вченого, який створив вакцину проти цієї хвороби, 24 жовтня є Всесвітнім днем боротьби з поліомієлітом.

Хоча поліомієліт відомий людям вже кілька тисячоліть, його вірусне походження було підтверджено лише на початку ХХ сторіччя. У 1952-1955 роках американський вірусолог Джонас Солк створив інактивовану вакцину (ІПВ, або "вбита" вакцина) проти поліомієліту.

Автор фото, Bettmann Підпис до фото, Вакцина Джонаса Солка (праворуч на фото) дозволила почати боротьбу із поліомієлітом у світі

Активна вакцинація у десятиріччя після цього дозволила ліквідувати поліомієліт у Північній Америці та Європі.

Успішне застосування інактивованої (убитої) та оральної (або живої вакцини Альберта Себіна) поліомієлітних вакцин дало підстави для створення 1988 року Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту.

На 2013 рік небезпечними щодо поширення поліомієліту залишалися лише три країни - Афганістан, Нігерія та Пакистан, після 2013 були зафіксовані кілька десятків випадків у Сирії. Для порівняння: у 1988 році число таких країн перевищувало 125.

За інформацією Центру громадського здоров'я України, станом від початку року до жовтня в Україні зареєстровано 66 випадків ГВП (гострого в'ялого паралічу, індикатор якості епідеміологічного нагляду за поліомієлітом). Найбільше випадків у Дніпропетровській області — 9 випадків, а також у Київській та Одеській областях - по 6 випадків.

Хвороба є невиліковною, але їй можна запобігти завдяки щепленню.

Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. В Україні дітям роблять щеплення у віці 2, 4 та 6 місяців, а потім проводять ревакцинацію у віці 18 місяців, в 6 та в 14 років.

У ЦГЗ нагадують, що в Україні "є ефективні вакцини в достатній кількості, закуплені державним коштом", і вони є безкоштовними для дітей.

За оцінками ВООЗ, розповсюдження вірусу припиниться, якщо вакцинувати достатню кількість людей у країні - понад 95%.

Разом із тим, за даними Центру громадського здоров'я, за січень-вересень цього року лише 59,6% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту. Охоплення щепленнями в інших вікових категоріях: 18 місяців — 63,7%, 6 років — 64,2%, 14 років — 63,3%.

Оглядачі зазначають, що в Україні і раніше з вакцинацією були великі проблеми, а через пандемію коронавірусу ситуація погіршилася.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Афганістан - одна з небагатьох країн у світі, де поліомієліт є досі поширеним

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, що його викликає поліовірус.

Він поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — як дитина, так і дорослий. Але найбільш вразиливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Першими симптомами є лихоманка, втома, головний біль, блювота, слабкість м'язів шиї і біль у кінцівках. Поліовірус вражає нервову систему і за лічені години може призвести до загального паралічу.