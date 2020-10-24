Карантин: єдиний позитив - менше фастфуду

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Перше масштабне опитування у США виявило лише одну перевагу коронавірусного локдауну - менше споживання фастфуду. Все решта за час поширення коронавірусу - лише на гірше.

Опитування про те, як карантин впливає на спосіб життя та здоров'я людей провели вчені дослідницького центру біології та медицини імені Пеннінгтона в Батон-Руж, штат Луїзіана.

Результати виявилися невтішними.

Так, люди менше працюють в офісах, менше ходять у заклади швидкого харчування і їдять вдома більш здорову їжу. Кількість тих, хто готує вдома, зросло до 65% з докарантинних 39%.

Проте це не заважає масово набирати вагу. Кожен п'ятий з опитаних визнав, що за час карантину помітно погладшав, а серед тих, хто і раніше вже мав зайву вагу - таких кожен третій.

"Ми маємо менше фізичного навантаження. Ми пізніше лягаємо спати і спимо гірше. Відчуття тривоги посилилося", - пояснює зміни заступник голови дослідницького центру Ліанна Редман.

Кількість тих, хто страждає від постійної тривоги чи депресії, зросла з 6% до 21%.

В опитуванні взяли участь 7 754 респонденти, приблизно половина - із штату Луїзіана, а решта - з понад 50 країн світу. Зв'язок між відповідями та місцем, де живе людина, не відстежували.