Загинув один з командирів так званої "ЛНР"

Автор фото, Getty Images

На Луганщині загинув командир батальйону "Призрак" Олексій Марков. Про це повідомляють одразу кілька підконтрольних сепаратистам ресурсів, а також російські медіа.

За попередніми даними, Олексій Марков загинув у аварії.

Сам Марков - москвич, за даними російських медіа - "айтішник".

У 2014 році поїхав воювати на Донбас "добровольцем" у складі проросійських формувань так званої "ЛНР".

Потрапив у батальон "Призрак", яким почав командувати з 2016 року після смерті попередніх командирів.

"Союз добровольців Донбасу" (організація, яку створив колишній "лідер ДНР", російський політтехнолог Олександр Бородай) повідомляє, що на момент смерті Олексій Марков командував "14-м батальйоном територіальної оборони Народної міліції ЛНР".

Це формування, на яке переформатували "Призрак".

У "Союзі добровольців Донбасу" додають, що бійці підрозділу зараз воюють на фронті в районі Бахмутської траси та Желобка - це ділянки, де періодично стаються загострення.

Що відомо про "Призрак"

Батальйон "Призрак" (згодом - "бригада") - незаконне проросійське формування, яке у 2014 році створив місцевий "польовий командир" Олексій Мозговий.

Його бійці якийсь час контролювали район Антрацита, на Луганщині, де, за даними правозахисників з Truth Hounds, були зафіксовані розстріли цивільних та інші воєнні злочини.

Також "Призрак" воював за Дебальцеве взимку 2015 року.

Автор фото, AP Підпис до фото, Олексій Мозговий

Олексій Мозговий загинув внаслідок замаху у травні 2015 року. За одними даними, його вбили українські диверсанти з групи "Тіні", за іншими - ліквідувало тодішнє керівництво "ЛНР", у якого з Мозговим був конфлікт.

Наступний командир батальйону "Призрак" Олександр Костін був "засуджений" у так званій "ЛНР" за розбій, мародерство й розстріл цивільного авто. Він помер у в'язниці в травні 2020 року.

Пізніше командувати формуванням став Олексій Марков.

В інтерв'ю російському сайту "Ридус" у квітні 2019 року він розповідав, що воювати готові лише 10% жителів Донбасу.

Решті ж, за його словами, "вже все одно, що буде далі. Їм уже по барабану, хто ними правитиме, аби все скінчилося".