Загинув один з командирів так званої "ЛНР"
На Луганщині загинув командир батальйону "Призрак" Олексій Марков. Про це повідомляють одразу кілька підконтрольних сепаратистам ресурсів, а також російські медіа.
За попередніми даними, Олексій Марков загинув у аварії.
Сам Марков - москвич, за даними російських медіа - "айтішник".
У 2014 році поїхав воювати на Донбас "добровольцем" у складі проросійських формувань так званої "ЛНР".
Потрапив у батальон "Призрак", яким почав командувати з 2016 року після смерті попередніх командирів.
"Союз добровольців Донбасу" (організація, яку створив колишній "лідер ДНР", російський політтехнолог Олександр Бородай) повідомляє, що на момент смерті Олексій Марков командував "14-м батальйоном територіальної оборони Народної міліції ЛНР".
Це формування, на яке переформатували "Призрак".
У "Союзі добровольців Донбасу" додають, що бійці підрозділу зараз воюють на фронті в районі Бахмутської траси та Желобка - це ділянки, де періодично стаються загострення.
Що відомо про "Призрак"
Батальйон "Призрак" (згодом - "бригада") - незаконне проросійське формування, яке у 2014 році створив місцевий "польовий командир" Олексій Мозговий.
Його бійці якийсь час контролювали район Антрацита, на Луганщині, де, за даними правозахисників з Truth Hounds, були зафіксовані розстріли цивільних та інші воєнні злочини.
Також "Призрак" воював за Дебальцеве взимку 2015 року.
Олексій Мозговий загинув внаслідок замаху у травні 2015 року. За одними даними, його вбили українські диверсанти з групи "Тіні", за іншими - ліквідувало тодішнє керівництво "ЛНР", у якого з Мозговим був конфлікт.
Наступний командир батальйону "Призрак" Олександр Костін був "засуджений" у так званій "ЛНР" за розбій, мародерство й розстріл цивільного авто. Він помер у в'язниці в травні 2020 року.
Пізніше командувати формуванням став Олексій Марков.
В інтерв'ю російському сайту "Ридус" у квітні 2019 року він розповідав, що воювати готові лише 10% жителів Донбасу.
Решті ж, за його словами, "вже все одно, що буде далі. Їм уже по барабану, хто ними правитиме, аби все скінчилося".