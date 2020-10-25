Активістка без білизни і сварки: як голосував Зеленський

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вже проголосував на місцевих виборах.

На підході до дільниці до нього намагалася прорватися активістка без спіднього, але її затримала поліція.

Пізніше глава держави коротко поспілкувався з медіа й пішов.

Інцидент "без спіднього"

Голосуванню президента передував невеликий інцидент біля дільниці.

До Володимира Зеленського намагалася дістатися жінка, яка свистіла у свисток.

Автор фото, PavlovskyNEWS

Потім вона підняла спідницю, на подолі якої було написано ZEXIST.

Також виявилося, що жінка без спіднього, а її лобкове волосся пофарбоване у зелений колір.

Охорона одразу ж відвела її від глави держави.

За даними медіа, так активістка намагалася протестувати проти "сексизму Зеленського".

Сам він на подію ніяк не відреагував.

Відповіді президента

Автор фото, Офіс президента

Після голосування на офіційних виборах Володимир Зеленський також взяв участь у неофіційному опитуванні "5 питань від президента", яке сам же ініціював.

Потім він зробив підхід до преси зі словами: "Не знаю, що саме вам маю сказати".

На питання про те, у скільки коштує проведення "5 питань від президента", Володимир Зеленський відповів: "Коли буде звіт, ви будете бачити всі цифри".

Потім його спитали про "падіння рейтингів партії "Слуга народу" у зв'язку зі зміною образу президента".

"Я той, хто я є, Володимир Зеленський. І саме за таку людину голосували люди", - відзначив глава держави.

За його словами, говорити про рейтинги буде можливо після місцевих виборів, коли "побачимо всі цифри".

Він намагався відповісти на кілька інших питань, однак через крики журналістів та його речниці не зміг це зробити.

"На жаль, вам не цікава моя відповідь. Я вам всім вдячний. Щасливо!" - заявив президент і поїхав.