"Сім разів проголосував" і діти-інтерв'юери: як проходить опитування від Зеленського

Автор фото, Укрінформ

Паралельно з місцевими виборами у неділю також триває неофіційне опитування "5 питань від президента".

Його оплатила партія "Слуга народу", а безпосередньо організовує спеціально найнята соціологічна компанія (щоправда, її назву не розкривають).

І хоча жодних офіційних наслідків цей "псевдореферендум" мати не може, сам Володимир Зеленський надає йому значної ваги.

Водночас спостерігачі вже відзначають багато сумнівних моментів навколо цієї ініціативи: від того, що одні й ті самі люди голосують по кілька разів, до участі 14-річних дітей як "інтерв'юерів".

"Зробите мені статистику"

"- Можна я ще другий раз проголосую?

- Давайте, зробите мені статистику…"

Такий діалог під час відповіді на "питання президента" переповів хмельницький блогер Андрій Попик.

Автор фото, Andriy Popyk Підпис до фото, Андрій Попик опублікував відео, на якому "раз сім" заповнив бланк "від Зеленського", а далі йому стало надто смішно від ситуації

Він також опублікував відео, на якому заповнює кілька бланків, потім "задумується" на камеру, і далі продовжує відповідати.

"Проголосував десь разів сім (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати", - написав він.

За даними руху "Чесно", випадок не поодинокий.

"У Херсоні ті, хто проводять опитування, активності не проявляють, дозволяють забирати листівки у необмеженій кількості. Пояснюють, що за невеликі гроші, тому "не напрягаються", - повідомляє організація.

"На території школи 93 у Києві і виборчої дільниці стоїть людина в накидці з написом про питання від президента. Не представляється, каже, що волонтер, документів жодних не показує. Облік опитуваних не ведеться і кожен може проголосувати хоч кільканадцять разів", - додають у "Чесно".

Підпис до фото, Загалом організатори опитування "від Зеленського" виглядають досить молодо

Оскільки опитування неофіційне, немає жодних формальних обмежень щодо кількості відповідей від однієї людини на "5 питань від президента".

Утім, в такому разі можуть постати питання до релевантності результатів опитування.

Дехто порівнює цю ситуацію з "псевдореферендумами" у Криму та на Донбасі в 2014 році, де також спостерігалися випадки багаторазового "голосування". Пізніше цими результатами виправдовували російську анексію Криму та створення так званих "ДНР" і "ЛНР".

Діти-інтерв'юери

Автор фото, Ірина Геращенко

Непоодинокими також є випадки, коли до організації опитування залучають дітей.

Раніше координатор "5 питань від президента" Артем Гагарін (актор і ведучий "95 кварталу") писав, що інтерв'юерів залучатиме згадана соціологічна компанія на основі договорів (вочевидь, мова йде про оплату праці).

За даними "Чесно", інтерв'юери, наприклад, у Харкові, отримують за роботу 1 тис. грн.

Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко опублікувала фото з Костополя Рівненської області, на якому інтерв'юеру, за її словами, 14 років.

На іншому відео від Instagram-юзера 7shekeley інтерв'юерка каже, що їй 15 років.

Автор фото, Alina Denysenko

Ірина Геращенко вимагає від уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби "негайно надати цьому правову оцінку".

Український закон має обмеження щодо найму на роботу людей, молодших 16 років.

"За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років", - йдеться у 188 статті Кодексу законів про працю.

Разумков не відповів

Автор фото, Дмитро Разумков Підпис до фото, Дмитро Разумков зізнався, що не має часу шукати інтерв'юерів. Утім, час на спілкування з пресою він знайшов

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час підходу до преси зізнався, що не відповів на "питання президента".

За його словами, на тій дільниці, де він голосував, інтерв'юерів не було. А спеціально шукати їх він не планує.

"Мені є чим зайнятись. Я ще попрацюю сьогодні", - розповів спікер.