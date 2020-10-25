Зонд NASA може розгубити зразки астероїда Бенну, які взяв за сотні мільйонів кілометрів

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Астероїд Бенну може багато чого "розповісти" про формування Сонячної системи

Osiris-Rex, зонд NASA, направлений для збору породи з астероїда за декілька сотень мільйонів кілометрів від Землі, зібрав так багато зразків, що вони вивалюються з його контейнера.

Керівники польоту, який цього тижня "торкнувся" астероїда Бенну, кажуть, що проблеми виникли через те, що зонд спрацював аж надто гарно.

На знімках, переданих на Землю, видно, що дверцята контейнера заклинило у відкритому положенні, й частина зібраної породи вивалюється, повідомляє NASA.

"Значна частина зібраних матеріалів висипається", - визнав глава місії Данте Лауретта.

За його словами, зонд зібрав близько 400 г фрагментів астероїда.

"Зонд виконав своє завдання краще нікуди, - додав він. - Мене найбільше турбує те, що ми втрачаємо зібрані зразки. Ми стаємо жертвою нашого власного успіху".

Тепер інженери намагаються врятувати залишки зразків.

"Головне тепер - час", - пояснив журналістам Томас Зурбухен, помічник адміністратора NASA з науки.

Контейнер зі зразками тепер буде переміщений всередину космічного апарату, а це означає неможливість точно виміряти, скільки точно породи зібрали і втратили.

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"Хоча нам тепер доведеться поквапитися зі збереженням зразків, це аж ніяк не найгірше, що могло трапитися", - говорить Зурбухен.

За його словами, достатня кількість зібраної породи дасть вченим матеріал та натхнення для досліджень на десятиліття вперед.

Osiris-Rex у вівторок наблизився до астероїда Бенну довжиною лише 510 м, який знаходиться за 320 млн кілометрів від Землі.

Збираючи зразки породи, зонд здійняв з поверхні астероїда велику кількість пилу та уламків.

"Ми там пристойно насмітили", - пожартував Данте Лауретта.

Вуглецевий астероїд

Дослідники вважають, що Бенну належить до класу так званих вуглецевих астероїдів.

Це означає, що в його породі збереглося багато хімічних елементів, які існували 4,5 млрд років тому, коли сформувалися планети і Сонце.

Підпис до фото, Порівняння розмірів астероїда Бену з Емпайр-Стейт-Білдінг та Ейфелевою вежею

Саме тому вчені так хочуть отримати зразки породи Бенну в земні лабораторії для вивчення.

Osiris-Rex запустили у 2016 році.

Повернутися на Землю він має у 2023 році.

По цьому проєкту NASA співпрацює з Японським космічним агентством, що запустило зонд "Хаябуса-2". Він у минулому році зібрав проби з астероїда іншого типу під назвою Рюгу.

Вантаж зразків з Рюгу має дістатися до Землі вже до грудня цього року.