Адель стала ведучою популярного телешоу, де жартувала про втрату ваги

Автор фото, NBC Підпис до фото, Адель уперше з'явилась на американському ТБ з 2017 року

Адель виступила у ролі ведучої американського комедійного шоу Saturday Night Live, де жартувала про свою нещодавню втрату ваги і розповіла шанувальникам, що її альбом ще не завершений.

Про це розповідає музичний кореспондент ВВС Марк Севедж.

"Я знаю, що дуже, дуже змінилася відтоді, як ви бачили мене востаннє", - сказала 32-річна дівчина, виходячи на сцену.

"Але насправді через усі ці коронавірусні обмеження ... мені довелося подорожувати без зайвого багажу, і я змогла привезти лише половину себе, - пожартувала вона. - І я вибрала ось цю половину".

Зірка додала, що вона дуже боїться одночасно співати і вести SNL.

"Я воліла би просто одягти перуку, випити келих вина - або шість - і подивитися, що з цього вийде", - додала вона.

Однак зірка таки почала співати під час одного зі скетчів.

У пародії на реаліті-шоу "Холостяк" Адель удавала конкурсантку, яка шукає чоловіка.

"Я тут, тому що мені вже не раз розбивали серце - спочатку в 19, а потім, як усі знають, у 21, а потім, як тим паче усі знають, у 25", - сказала вона, натякаючи на назви своїх перших трьох альбомів.

За кожної нагоди вона переривала шоу однією зі своїх пісень - зокрема Rolling In The Deep, Hello та Set Fire To The Rain - чим усе більше дратувала інших конкурсантів.

Наприкінці вона пішла зі знімального майданчика, співаючи Someone Like You та вигукнувши: "Побачимось наступного тижня на "Острові кохання"!"

Данина Сарі Пейлін

Після виходу останнього альбому Адель минуло п'ять років - і три роки відтоді, як вона востаннє з'явилася на американському телебаченні - на нагородженні премії "Греммі" 2017 року.

Анонс її появи на SNL викликав чутки, що вона готова оголосити про випуск четвертого альбому, але минулого тижня у своєму Instagram зірка їх заперечила.

На початку програми Адель сказала, що вона в абсолютному захваті від участі у шоу, яке дало старт її кар'єрі в Америці 12 років тому.

"Я була музичним гостем у 2008 році, коли Тіна Фей виступила у ролі Сари Пейлін (тодішня губернаторка штату Аляска. - Ред.), - пояснила вона. - Тож, очевидно, кілька мільйонів людей захотіли на це подивилися. Ну, а решта - це вже історія".

Цей випуск став найрейтинговішим для SNL за останні 14 років, і виступ Адель із піснями Chasing Pavements та Cold Shoulder зробив її зіркою за одну ніч.

На наступний день після виступу Адель її дебютний альбом "19" вперше зайняв перше місце в чарті iTunes, тоді як Chasing Pavements піднявся у чарті Billboard з 46 сходинки на 11 і став першим американським хітом Адель.

Як і під час першої її появи на шоу, цей випуск також вийшов в ефір буквально за кілька тижнів до президентських виборів. Адель сказала, що нічого не знає про американську політику, а скаже лише одне: "Саро Пейлін, крихітко, дякую за все".

"Я завжди дуже нервую у прямому ефірі, але сьогодні особливо, тому що я багато лаюсь. А оскільки я британка, я схильна пропускати м'якші варіанти і переходити одразу до найгірших", - продовжила співачка.

"Минулого разу мені сказали не лаятися спеціально під час прямого ефіру, я виступала на "Гластонбері", і ось що трапилося ...", - сказала вона, і зацитувала уривок зі свого виступу 2016 року.

Автор фото, NBC Підпис до фото, Адель та комедійна акторка Кейт Маккіннон

Під час півторагодинного шоу Адель зіграла у кількох інших скетчах, зокрема у ролі привида та англійки, одержимої розмальовками.

Зірка присвятила суботнє шоу працівникам, які борються на передовій із пандемією Covid-19 - деяких із них запросили до глядацької зали, з дотриманням умов соціальної дистанції.