Азійські "шершні-убивці": у США знайшли та знищили перше гніздо

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вчені штату Вашингтон прикріпили пристрій для стеження до комах за допомогою зубної нитки

Вчені успішно знищили перше гніздо азійських гігантських шершнів, знайдене у США.

Гніздо у штаті Вашингтон знайшли завдяки пристроям для стеження, які прикріпили до шершнів. Його відсмоктали з дерева за допомогою вакуумного шланга.

Ці інвазивні комахи, відомі як "шершні-убивці", мають потужне жало, через яке впирскують отруту.

Вони полюють на медоносних бджіл, які запилюють посіви, і можуть знищити їхню колонію за лічені години.

Гніздо у штаті Вашингтон вдалося знайти завдяки пристроям для стеження, які ентомологи прикріпили до трьох шершнів за допомогою зубної нитки.

Вони привели вчених до гнізда у місті Блейн, неподалік від канадського кордону. У ньому було близько 200 комах.

У суботу команда вчених у захисних костюмах висмоктала комах з дерева за допомогою вакуумного шланга. Тепер дерево мають спиляти, щоб запобігти утворенню нових гнізд.

Автор фото, Reuters

Азійські гігантські шершні є одними з найбільших ос у світі - матки можуть досягати понад 5 см у довжину.

Їхнє отруйне жало може проникнути крізь захисний одяг людей, але кількість людей, яких вони вбивають щороку, невисока - близько 40 щорічно в Азії, за даними Смітсонівського музею у Вашингтоні.

Їхнє звичне природне середовище існування - в Азії від Китаю до Японії, але у 2019 році було кілька випадків, коли поодиноких "шершнів-убивць" знаходили у Північній Америці.

У грудні минулого року на острові Ванкувер у Канаді знищили їхнє гніздо.

У всьому світі природоохоронці глибоко стурбовані падінням кількості популяцій комах. Водночас деяких комах дозволяють убивати, якщо вони є інвазивними видами - тобто такими, що не є автохтонними для певної місцевості і полюють там на інших комах.

Медоносні бджоли знаходяться під загрозою через брак їжі внаслідок знищення їхнього середовища існування, пестицидів та хвороб.

Коли азійський гігантський шершень потрапляє до колонії медоносних бджіл, він починає "фазу винищення", коли убиває бджолу за бджолою і може знищити усю колонію за кілька годин.