Жінок примусово обстежували в аеропорту, бо в туалеті знайшли недоношену дитину

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Інцидент відбувся перед посадкою на рейс Qatar Airways

Австралія висловила серйозне занепокоєння Катару після інформації про те, що жінкам в аеропорту провели інвазивне внутрішнє обстеження перед посадкою на рейс із Дохи до Сіднея.

За повідомленнями, обстеження провели після того, як співробітники Міжнародного аеропорту Хамад виявили недоношену дитину в туалеті терміналу.

Достеменно невідомо, була дитина живою чи мертвою.

Серед жінок, які заявили про такі обстеження, було 13 австралійок.

Їх відвезли до пункту швидкої допомоги біля злітної смуги і наказали зняти спідню білизну перед обстеженням, повідомляє Channel Seven.

Жінкам не повідомили причину обстеження, що відбулося перед посадкою на рейс авіакомпанії Qatar Airways 2 жовтня.

Уряд Австралії звернувся до влади Катару щодо цього інциденту.

"Ми офіційно висловили своє серйозне занепокоєння щодо інциденту владі Катару і нас запевнили, що найближчим часом нададуть детальну і прозору інформацію щодо нього", - сказав речник Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії місцевим ЗМІ.

Представник поліції Нового Південного Уельсу, яка відповідає за карантин у готелі для тих, хто прибуває до Сіднея, розповів: "Ці жінки пройшли обов'язковий карантин у штаті Новий Південний Уельс, і в цей час їм була надана медична та психологічна підтримка NSW Health".