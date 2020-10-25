У Мінську 100-тисячний марш: чути вибухи і постріли

Автор фото, Reuters

У Мінську знову відбувається масова акція протесту проти результатів виборів президента Білорусі.

На відео, оприлюднених з місць протестів, чути потужні вибухи і постріли. Видно, як світлошумові гранати розриваються прямо псеред навтопів людей.

Люди тікають від силовиків і чути звуки, схожі на постріли.

Білоруські медіа повідомляють про масові затримання і щонайменше одного пораненого протестувальника від вибуху гранати. Також з'являються фотографії кульових поранень.

За даними опозиції, в ході беруть участь близько 100 тисяч людей. Міліція масово затримує людей.

Люди взяли з собою на акцію пусті каструлі і ложки. Йдуть по вулицях, гримаючи ними.

У неділю, 25 жовтня, закінчується термін "народного ультиматуму", який висунула Світлана Тихановська Олександру Лукашенко.

Інакше з понеділка, як заявила Тихановська, почнеться загальнонаціональний страйк, блокування доріг і обвал продажів в підприємствах держторгівлі.

Автор фото, Reuters

Серед вимог в ультиматумі: відставка Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення насильства на вулицях.

З 12 годин у Мінську погано працює інтернет.

Закриті центральні станції Мінського метрополітену.

Міліція перекрила дороги, по вулицях ходить ОМОН. Почалися перші затримання, повідомляють ЗМІ.

Протести проходять в цю неділю і в Гродно, Новополоцьку, Бресті і Вітебську, передають TUT.by.