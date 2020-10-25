Що українці відповіли Зеленському в опитуванні

Автор фото, Офіс президента

Група "Рейтинг" у день виборів на виході з дільниць провела опитування українців з питань, які запропонував виборцям Володимир Зеленський.

25 жовтня біля багатьох дільниць стояли люди, які на замовлення партії "Слуги народу" намагались провести опитування з 5 питань Зеленського.

Противники такого опитування, які називали його незаконним, заважали проведенню, викликали поліцію й подавали заяви про злочин.

За даними мережі "Опора", опитування проводили на половині дільниць України. Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що не брав в ньому участі.

Партія "Слуга народу" заявляла, що це вона оплатила опитування й уклала договір з соціологічною компанією. Яка це компанія - ні партія, ні люди зі скриньками не повідомили.

Наразі невідомо, як президент може використати це опитування.

Автор фото, УКРІНФОРМ

Серед дільниць, які охопило дослідження групи "Рейтинг", на 69% проводилось опитування президента.

На тих дільницях, де опитування президента не проводилось, більшість відповіла, що взяли б участь у ньому, якби воно проводилось (67%).

Загалом в опитуванні президента найбільше брали участь виборці партії "Слуга народу" (63% - брали, 37% - ні), а найменше виборці партії ЄС (27% - брали участь, 73% - ні).

5 питань Зеленського

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% - не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні президента, - 63% підтримують її, 21% - не підтримують, 16% - не визначилися.

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримують 45% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 43% - не підтримують, 12% - не визначилися. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні президента, - 33% підтримують її, 39% - не підтримують, 28% - не визначилися.

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Ідею скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 4% - не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні, - 81% підтримують її, 7% - не підтримують, 13% - не визначилися.

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?

Легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% - не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні, - 52% підтримують її, 28% - не підтримують, 20% - не змогли відповісти.

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% - не підтримують, 12% - не змогли відповісти. Водночас серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні, - 56% підтримують її, 13% - не підтримують, 31% - не змогли відповісти.