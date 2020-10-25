Вибори на тлі скандалів, конфліктів та пандемії. Перші кадри

Місцеві вибори в Україні перетворилися на поле битви політичних партій. Тому в день голосування політики продовжували тримати в напрузі своїх опонентів різкими заявами. Не обійшлося і без скандальної появи оголеної активістки перед дільницею, де голосував Володимир Зеленський.

Не вщухали пристрасті поза межами дільниці, де за ініціативою президента волонтери пропонували громадянам відповісти на 5 запитань. Однак чимало людей просто проігнорували опитування, а деякі активно протестували проти його проведення.