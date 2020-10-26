Перші підсумки виборів. Що відомо зранку про переможців

Автор фото, УНІАН

У понеділок виборчі комісії продовжують підрахунок голосів на місцевих виборах. У багатьох регіонах їм треба опрацювати по 4-5 бюлетенів від кожного виборця.

Утім, у деяких містах вже можна робити попередні висновки щодо лідерів.

Що з явкою

Явка на цих місцевих виборах була значно нижчою від минулорічних президентських та парламентських голосувань.

За даними ЦВК, у неділю на дільниці прийшли 36,99% виборців.

Найвищою явка була на Заході: на Тернопільщині (44,8%) та Львівщині (43,7%).

Найнижчою - у Донецькій області (31,6%), на Миколаївщині (32%), Херсонщині (32,3%) та Харківщині (32,5%).

У Києві проголосувало 34,3% виборців.

Хто може святкувати

Автор фото, Геннадій Кернес

За даними різних екзит-полів, перемогу вже може святкувати мер Харкова Геннадій Кернес, який перемагає одразу в першому турі, а його "Блок Кернеса - Успішний Харків!" набирає найбільше голосів. Щоправда, до цього часу достеменно невідомо про стан його здоров'я після хвороби.

Так само впевнену перемогу в першому турі, судячи з місцевих опитувань, здобуває мер Івано-Франківська "свободівець" Руслан Марцинків - за даними місцевого екзит-полу він набирає більше 80% голосів, а його "Свобода" здобуває більшість у міській раді.

Автор фото, Руслан Марцинків

Більше 80% може набрати чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Ще один "свободівець" - чинний мер Хмельницького Олександр Симчишин - за даними місцевого екзит-полу також перемагає у першому турі.

Один тур, схоже, буде і у Вінниці, де більше половини голосів виборців набирає Сергій Моргунов від "Української стратегії Гройсмана".

Аналогічні перемоги є й у мерів у менших містах.

Наприклад, у Бучі чинному меру Анатолію Федоруку (балотувався від "Слуги народу") екзит-пол прогнозує більше 60%.

Утім, всі ці дані - неофіційні.

Їх ще мають підтвердити результати підрахунків на дільницях і ТВК.

Що в інших містах

Автор фото, Віталій Кличко

У Києві перевагу має чинний мер Віталій Кличко.

Утім, як свідчать екзит-поли, йому все ж доведеться піти на другий тур - більше 50% він не набирає (хоча, за даними деяких ЗМІ, є ймовірність, що столичний очільник у підсумку все ж може перетнути цю позначку).

Хто стане його суперником наразі невідомо.

Найкращі перспективи - у представника ОПЗЖ та керівника Києва часів Януковича Олександра Попова - різні екзит-поли виводять його на друге місце.

Утім, вийти до другого туру у підсумку мають шанс й інші кандидати: Сергій Притула від "Голосу", Ірина Верещук від "Слуги народу" та Олександр Кучеренко від "Батьківщини".

В Одесі мер Геннадій Труханов, попри всі прогнози, скоріше за все, також не зможе перемогти у першому турі - екзит-поли дають йому близько 34%.

Автор фото, Геннадій Труханов

Суперником йому, схоже, стане Микола Скорик від ОПЗЖ (невеликі шанси на другий тур залишаються і у "джентльмена" від "Слуги народу" Олега Філімонова).

У Львові лідером залишається чинний мер Андрій Садовий від "Самопомочі", однак і йому доведеться йти на другий тур.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Анатолій Бондаренко

Його конкурентом, швидше за все, стане Олег Синютка від "Європейської солідарності".

У Черкасах лідирує чинний мер від "За майбутнє" Анатолій Бондаренко, друге місце можуть посісти Віктор Євпак від "Голосу" та Вадим Ільченко від "Слуги народу".

"Гнітюче прозріння"

Автор фото, УНІАН

Тим часом офіційний підрахунок голосів все ще триває.

Його ускладнює не лише велика кількість бюлетенів, а й необхідність підрахунку голосів за кожного конкретного кандидата зі списків партій до міських, районних та обласних рад (а також районних в містах рад, де вони є).

Не всі члени виборчих комісій були готові до цього.

"У якийсь момент, рано чи пізно, але у членів комісій та й у спостерігачів раптом вголос виривається: це що, треба кожного в кожній партії? Потім настає мовчання. Гнітюче. Прозріння", - ділиться спостереженнями редактор "Політичної Херсонщини" Дементій Білий.

Автор фото, Дементій Білий

Гарячим обіцяє стати підрахунок голосів на єдиних виборах до Верховної Ради на 208 окрузі Чернігівщини (на заміну загиблому депутату Валерію Давиденку).

Там наразі лідирує висуванець "Слуги народу" Анатолій Гунько, а Олег Ляшко відстає від нього на відсоток.

Утім, це попередні дані - станом на ранок понеділка на окрузі оброблено тільки 16,5% бюлетенів.