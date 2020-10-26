Війна в Карабаху. Зірвали третє перемир'я поспіль

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У понеділок зранку на фронті в Карабаху мало розпочатися перемир'я.

Утім, обидві сторони у перші хвилини після оголошеного припинення вогню звинуватили супротивника у зриві домовленостей та обстрілах.

Третє перемир'я

Перемир'я в Карабаху мало початися о 8:00 за місцевим часом (6:00 за Києвом).

Про нього домовилися за посередництва США.

Дональд Трамп навіть привітав у Twitter прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і президента Азербайджану Ільхама Алієва з цим кроком, відзначивши, що це допоможе врятувати багато життів.

Сторони конфлікту вже двічі погоджувалися на припинення вогню, але пізніше звинувачували один одного в недотриманні перемир'я.

Взаємні звинувачення

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Цього разу про порушення перемир'я зі сторони ворога першим заявив Азербайджан.

"О 08:05 збройні сили Вірменії піддали артилерійському обстрілу підрозділи азербайджанської армії, розташовані в селі Сафія Лачинський району", - повідомила прес-служба Міноборони Азербайджану.

Згодом речниця міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що артилерія збройних сил Азербайджану о 08:45 обстріляла вірменські позиції на північно-східному напрямку фронту.

Прес-секретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян в свою чергу звинуватив Баку у зриві третьої домовленості про перемир'я.

"Азербайджанська сторона втретє грубо порушила досягнуті домовленості про гуманітарне припиненням вогню", - написав він у Facebook.

Державна служба з надзвичайних ситуацій невизнаної Нагірно-Карабахської республіки стверджує, що збройні сили Азербайджану завдали авіаудару по місту Мартуні.

"Противник застосував військову авіацію по місту Мартуні, грубо порушивши угоду про припинення вогню, досягнуту в гуманітарних цілях", - йдеться в заяві.

Незалежного підтвердження жодної заяви немає - зона боїв залишається максимально закритою по обидві сторони лінії зіткнення.

Наступ Азербайджану

Автор фото, AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT Підпис до фото, Схоже, "вірменський Сталінград" стає все ближчим

Раніше Азербайджан зміг просунутися на південній ділянці фронту й взяти три колишніх райцентри, що 26 років тому залишилися під контролем вірмен: Джебраіл, Гадрут і Фізулі.

Ще 25 жовтня азербайджанці оголосили про взяття райцентру Кубатли.

Головна мета сил Азербайджану, як вважають військові оглядачі, перерізати стратегічний Лачинський коридор - дорогу, яка поєднує Вірменію та Нагірний Карабах.

Можливі бої за цю ділянку вже називають "Сталінградом для Вірменії".