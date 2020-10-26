Ляшко програє вибори до Ради і звинувачує "Слугу народу"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олег Ляшко вважає, що влада Зеленського вкрала в нього перемогу

Олег Ляшко каже, що переміг на своєму окрузі на довиборах у Верховну Раду, але влада не пропускає його до парламенту.

Його суперником є кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Підрахунок голосів ще триває, наразі оброблено чверть бюлетенів. Розрив між Ляшком і Гуньком менше відсотка.

Ляшко не визнає вибори

Автор фото, Олег Ляшко Підпис до фото, Олег Ляшко традиційно вів дуже інтенсивну кампанію і навіть зняв кліп

"Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади", - написав політик у Facebook.

Як приклад фальсифікацій на окрузі він наводить "аномально високу явку у 50%", хоча в середньому по Україні вона у неділю на місцевих виборах склала 37%.

"Це доказ, що в окрузі спрацювала масштабна сітка підкупу виборців. Всі соціологічні опитування напередодні виборів (Рейтинг, Социс) давали переконливу перемогу мені, але підкуп виборців кардинально спотворив результати цих виборів", - вважає Олег Ляшко.

Він також заявляє, що передавав поліції дані про скупщиків, але поліцейські "по команді влади нічого не зробили для знищення сітки підкупу і фактично кришували злочинців".

Олег Ляшко додав, що не визнає результати цих виборів.

"Впевнена перемога"

Автор фото, Анатолій Гунько Підпис до фото, Анатолій Гунько каже, що переміг чесно

У відповідь Анатолій Гунько заявив про свою "впевнену перемогу" на окрузі, про що свідчить паралельний підрахунок голосів.

"Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів вчиняв показовий виступ щодо його обрання", - написав кандидат від "слуг" у Facebook.

"Очікувано, що за таких обставин кар'єра радикала добігає до логічного завершення", - додав він.

Довибори на 208 окрузі на Чернігівщині проводять через смерть депутата Валерія Давиденка, якого у травні знайшли застреленим у власному офісі.