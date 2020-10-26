Віктор Лозінський, який сидів за вбивство, виграв вибори

Автор фото, УНІАН

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

"Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили ВВС News Україна у місцевій виборчій комісії.

Там уточнили, що оформлення протоколів ще триває. Опоненти Лозінського у розмові з ВВС News Україна також підтвердили його перемогу.

Віктор Лозінський йшов на вибори як самовисуванець.

Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталось вбивство. В ній живуть 4,79 тис виборців.

Пан Баліцький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

У 2009 році вбивство отримало політичне забарвлення, адже пан Лозінський представляв БЮТ, а очільниця уряду Юлія Тимошенко тоді була фавориткою на президентських виборах.

Сам Лозінський напередодні виборів дав інтерв'ю, в якому назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості й зняв усі судимості.

Хто такий Віктор Лозінський

У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.

Автор фото, youtube/Игорь Рудич Підпис до фото, Пан Лозінський запевнив у інтерв'ю, що більше не має судимостей

16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство. Після інциденту з компанією у складі Віктора Лозінського, прокурора району, начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник.

Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона.

Це сталося незадовго до президентських виборів, й спочатку тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко стала на захист соратника, але в липні зажадала від нього скласти мандат.

Верховна Рада зняла з пана Лозінського недоторканність та позбавила мандату, після цього він зник, його оголосили у розшук.

Віктора Лозінського затримали в березні 2010 року. Його звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення. Він мав вийти на волю в 2025 році, винним себе не визнав.

Автор фото, УНІАН

Крім Лозінського, винними у вбивстві Олійника визнали колишнього прокурора Голованівського району Євгена Горбенка (засуджений до 9 років в'язниці), колишнього начальника Голованівського райвідділку міліції Михайла Ковальського (5 років позбавлення волі), а також єгеря Василя Перепелицю (4 роки в'язниці).

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення з вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Сергій Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я".

У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.

Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.

У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Віктора Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний Суд.