Другого туру в Києві може не бути? Хто перемагає у столиці

Автор фото, УНІАН

Чинний мер Києва Віталій Кличко може набрати 50,6% голосів і перемогти вже в першому турі. Про це заявив представник штабу партії УДАР Павло Розенко. У "Голосі" кажуть, що чекають на офіційні результати.

Пан Розенко послався на дані підрахунку 100% протоколів з мокрими печатками з усіх дільниць Києва.

За даними УДАРу, Олександр Попов з ОПЗЖ має 9,5%, Сергій Притула з "Голосу" - 7,8%, а Олексій Кучеренко з "Батьківщини" - 6,3%.

Другий тур виборів мерів у великих містах (понад 75 тисяч виборців) проводять , якщо в першому ніхто не набрав понад 50% голосів.

Керівник партії ЄС Петро Порошенко з посиланням на дані власного паралельного підрахунку у Києві заявив, що Віталій Кличко може перемогти вже у першому турі.

ЄС не виставляла свою кандидатуру, але підтримувала Кличка.

"Тішимося, що Віталій Кличко, за останніми підрахунками, може перемогти вже у першому турі", - заявив Порошенко.

Якщо дані УДАРу підтвердяться, то другого туру в Києві може не бути, а Віталій Кличко знову стане київським міським головою.

Для цього результат офіційно має підтвердити київська територіальна виборча комісія.

У ТВК Києва повідомили ВВС News Україна, що продовжують приймати протоколи від комісій й поки що не можуть сказати, коли оголосять результат.

Там також сказали, що не можуть поки що говорити про вибори в один чи два тури у столиці.

Офіційний результат

У штабі одного з найближчих конкурентів пана Кличка Сергія Притули з "Голосу" повідомили ВВС News Україна, що чекають на офіційні результати.

"Зараз на різних округах від 10 до 40% протоколів перебувають на уточненні. На нашу думку, зараз важко назвати точний та достовірний результат. Ми очікуємо офіційних результатів", - заявили у штабі партії "Голос".

Автор фото, УНІАН

У мережі ОПОРА повідомили ВВС News Україна, що не можуть підтвердити дані партії УДАР. ОПОРА не проводила паралельних підрахунків голосів на місцевих виборах, адже це дуже вартісна річ.

В ОПОРі додали, що очікують на офіційний результат у столиці в четвер чи п'ятницю.

Раніше екзит-поли показували, що Кличку не вистачає кількох відсотків для перемоги у першому турі. При цьому похибка під час проведення екзит-полу складала близько 2%.

Так само великою інтригою є те, хто може стати суперником Кличка у другому турі, якщо він відбудеться.

Найбільше шансів було у представника ОПЗЖ та керівника Києва часів Віктора Януковича Олександра Попова та Сергія Притули від "Голосу".

Партія Віталія Кличка УДАР, за даними екзит-полів, набирає найбільше голосів до Київради. Хоча, за даними підрахунку ЄС, саме їхня партія обійде партію мера.