У Білорусі - страйк. Тихановська закликала знімати гроші та блокувати дороги

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У Білорусі опозиція оголосила про початок загальнонаціонального страйку.

На кількох підприємствах - зібрання страйкуючих робітників, розпочалися марші студентів університетів до центра Мінська, твердять Tut.by та Хартыя-97.

Силовики почали затримання груп людей, які стоять у "ланцюгах солідарності".

Натомість Белті у пресслужбі уряду повідомили, що станом на 10:00 всі підприємства працюють у штатному режимі.

"Виробництво не припинено, як це намагаються подати деякі канали в Telegram", - повідомили в уряді Лукашенка.

Напередодні завершився строк виконання "народного ультиматуму", який висунула владі лідерка опозиції Світлана Тихановська.

Вимогою були відставка Олександра Лукашенка, припинення насильства з боку силовиків та звільнення всіх політв'язнів.

25 жовтня силовики розігнали марш опозиції у Мінську і затримали, за офіційними даними МВС, 500 людей.

Вранці у понеділок Тихановська оголосила про початок національного страйку і запропонувала провести його під гаслом "Я не просто залишаю свою роботу, я зупиняю беззаконня і несправедливість".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Світлана Тихановська закликала білорусів не виходити на роботу і знімати гроші з банківських рахунків

Тихановська закликала білорусів не тільки не виходити на роботу, але також блокувати дороги, відмовитися від покупок в державних магазинах, використання державних послуг, та навіть зняти гроші з банківських рахунків.

Опозиція готова припинити страйк за умови відставки Олександра Лукашенка, припинення насильства, звільнення політв'язнів.

Що відбувається

Tut.by повідомляє про зібрання робітників на Мінському автозаводі, наявність демонстрантів біля Парку високих технологій, зібрання робітників біля підприємства "Гродно Азот", Мінського тракторного заводу, протест деяких співробітників "Белоруснефть" у Речиці.

О 12:00 почалися затримання протестуючих біля Парку високих технологій.

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Активну участь у страйку наразі беруть студенти

За інформацією Хартыя-97, до страйку вже долучилася велика кількість студентів Білоруського державного медичного університету, Білоруського державного університету у Мінську, Білоруського державного університету інформатики, Мінського державного лінгвістичного університету, Білоруського національного технічного університету, Гродненського державного університету та інших вишів.

Повідомляється, що до протестів приєднуються старшокласники у деяких школах та гімназіях.

Автор фото, Tut.by Підпис до фото, Студенти Білоруського державного університету збираються біля корпусів вишу

У деяких вишах студенти проводять розмови з керівництвом, вимагають визначитися з позицією.

Студенти Білоруського державного університету збираються біля корпусів і співають пісню "Воїни світла", повідомляє Tut.by.

Автор фото, Tut.by

Також видання публікує відео, на якому помітно, як силовики їздять на великій швидкості біля Мінського державного лінгвістичного університету і намагаються зловити поодиноких студентів.

НЕХТА повідомляє, що зараз студенти вишів Мінська прямують до головного корпусу Білоруського державного університету.

О 14:00 у Мінську, Гомелі, Могильові, Гродно, Солігорську, Бресті та Вітебську мають початися марші пенсіонерів.