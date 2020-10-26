Розмальовують церкви та зривають служби: у Польщі не згодні з забороною абортів

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Активісти зірвали церковні богослужіння у храмах Польщі під час останньої ‎акції протесту проти рішення суду фактично повністю заборонити аборти у країні.‎

Протестувальники влаштовували у храмах сидячий протест. Вони тримали плакати з написами на підтримку абортів, переривавши таким чином недільні служби у ‎деяких церквах.‎

Такі протести є незвичними в країні, де римо-католицька церква має величезний ‎вплив.

Масові акції почалися після рішення Конституційного суду Польщі, яке заборонило аборти у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

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Рішення суду закрило одну з небагатьох законних підстав для аборту в Польщі.‎

Це означає, що аборт буде можливим лише у випадках зґвалтування, інцесту або для захисту ‎життя матері.‎

Польські закони про аборти й до цього були одними з найсуворіших у Європі: за приблизними оцінками, 100 ‎тисяч жінок щороку виїжджають за кордон, щоби обійти жорсткі обмеження і зробити аборт ‎там.‎

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У неділю відбувся четвертий день протесту проти суперечливого рішення суду, яке обурило й ‎розчарувало активістів та правозахисні організації.‎

Протести, у яких брали участь тисячі людей, переважно - жінки, пройшли по всій країні попри ‎обмеження на зібрання через коронавірус.‎

У Познані перервали богослужіння в храмі, де близько десятка жінок скандували "Нам це ‎набридло" і тримали перед вівтарем транспаранти.‎

Священники були змушені припинити богослужіння. Тоді протестувальники сіли на підлогу до ‎прибуття поліції.

У парку в Кракові на мотузках між деревами розвісили чорну білизну. А у Лодзі перед міським ‎собором відбулася акція протесту, на якій люди закликали розділити церкву і державу.‎

Критики католицької церкви стверджують, що вона здійснює занадто великий політичний ‎вплив на урядову політику в Польщі.‎

‎"Я сьогодні тут, бо мене дратує, що у світській країні церква вирішує за мене, які права я маю, ‎що я можу робити, а що - мені забороняють", - розповіла 26-річна учасниця протесту Джулія ‎Міотк, повідомило агентство Reuters.

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На стінах церкви у Варшаві понаписували гасла протестів, як-от "жіноче пекло" та ‎‎"необмежені аборти".‎

Перед входом до однієї з великих церков стояли молоді чоловіки з ультраправих та ‎націоналістичних груп, які перешкоджали входу активісток.‎

Аборти є проблемою, яка глибоко роз'єднує Польщу. Опитування громадської думки 2014 ‎року, проведене дослідницьким центром CBOS, показало, що 65% опитаних поляків були ‎проти абортів, 27% вважали аборти прийнятними, а 8% не визначилися.

Однак нещодавні опитування громадської думки свідчать, що явна більшість виступає проти ‎посилення обмежень на аборти.