Розмальовують церкви та зривають служби: у Польщі не згодні з забороною абортів
Активісти зірвали церковні богослужіння у храмах Польщі під час останньої акції протесту проти рішення суду фактично повністю заборонити аборти у країні.
Протестувальники влаштовували у храмах сидячий протест. Вони тримали плакати з написами на підтримку абортів, переривавши таким чином недільні служби у деяких церквах.
Такі протести є незвичними в країні, де римо-католицька церква має величезний вплив.
Масові акції почалися після рішення Конституційного суду Польщі, яке заборонило аборти у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.
Рішення суду закрило одну з небагатьох законних підстав для аборту в Польщі.
Це означає, що аборт буде можливим лише у випадках зґвалтування, інцесту або для захисту життя матері.
Польські закони про аборти й до цього були одними з найсуворіших у Європі: за приблизними оцінками, 100 тисяч жінок щороку виїжджають за кордон, щоби обійти жорсткі обмеження і зробити аборт там.
У неділю відбувся четвертий день протесту проти суперечливого рішення суду, яке обурило й розчарувало активістів та правозахисні організації.
Протести, у яких брали участь тисячі людей, переважно - жінки, пройшли по всій країні попри обмеження на зібрання через коронавірус.
У Познані перервали богослужіння в храмі, де близько десятка жінок скандували "Нам це набридло" і тримали перед вівтарем транспаранти.
Священники були змушені припинити богослужіння. Тоді протестувальники сіли на підлогу до прибуття поліції.
У парку в Кракові на мотузках між деревами розвісили чорну білизну. А у Лодзі перед міським собором відбулася акція протесту, на якій люди закликали розділити церкву і державу.
Критики католицької церкви стверджують, що вона здійснює занадто великий політичний вплив на урядову політику в Польщі.
"Я сьогодні тут, бо мене дратує, що у світській країні церква вирішує за мене, які права я маю, що я можу робити, а що - мені забороняють", - розповіла 26-річна учасниця протесту Джулія Міотк, повідомило агентство Reuters.
На стінах церкви у Варшаві понаписували гасла протестів, як-от "жіноче пекло" та "необмежені аборти".
Перед входом до однієї з великих церков стояли молоді чоловіки з ультраправих та націоналістичних груп, які перешкоджали входу активісток.
Аборти є проблемою, яка глибоко роз'єднує Польщу. Опитування громадської думки 2014 року, проведене дослідницьким центром CBOS, показало, що 65% опитаних поляків були проти абортів, 27% вважали аборти прийнятними, а 8% не визначилися.
Однак нещодавні опитування громадської думки свідчать, що явна більшість виступає проти посилення обмежень на аборти.