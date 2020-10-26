У США хотіли першим вакцинувати від Covid-19 Санта-Клауса. Але передумали

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У США скасували плани запропонувати виконавцям ролі Санта-Клауса першими отримати доступ до вакцини проти коронавірусу в обмін на їхню допомогу в її публічному промотуванні.

Вакцини планували також надати й тим, хто грає ролі пані Клаус та ельфів.

Святкова співпраця була частиною урядової кампанії, на яку виділили 250 мільйонів доларів і яка мала на меті залучити знаменитостей до реклами щеплень після схвалення вакцини.

Але чиновники охорони здоров'я підтвердили, що рекламну кампанію скасували.

Рік Ервін, голова Братського ордену справжніх бородатих Сант, назвав ці новини "надзвичайно невтішними".

"Це була наша найбільша надія на Різдво 2020 року, і тепер, схоже, цього не станеться", - сказав він Wall Street Journal, виданню, яке першим повідомило про такі плани. Згодом Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб (HHS) підтвердило існування плану щодо Санта-Клаусів New York Times.

Саму ідею придумав Майкл Капуто, колишній помічник міністра охорони здоров'я. Минулого місяця пан Капуто оголосив, що піде у відпустку, незабаром після того, як опублікував у Facebook відео, де звинуватив урядових вчених в участі у "заколоті" проти президента Дональда Трампа.

За даними Wall Street Journal, пан Капуто повідомив пану Ервіну в серпні, що вакцину затвердять до середини листопада і розповсюдять серед працівників передової боротьби з коронавірусом до Дня Подяки, який припадає на останній четвер листопада.

"Якщо ви та ваші колеги не є ключовими працівниками, я не знаю, хто є", - каже пан Капуто в записі телефонного дзвінка, опублікованому Wall Street Journal. Пан Ервін відповідає: "Хо-хо-хо!"

"Оскільки ви робите Санті серйозну послугу, Санта в боргу не залишиться", - також додав він під час дзвінка.

Речник HHS заявив New York Times, що міністр охорони здоров'я Алекс Азар не мав жодного уявлення про наразі скасований план.

Але пан Ервін сказав Wall Street Journal, що чиновники агенції охорони здоров'я обіцяли допрацювати план до середини вересня, і майже 100 Санта-Клаусів зголосилися взяти у ньому участь.

"Можливо, вони трохи прибрехали Санті", - сказав він.