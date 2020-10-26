Чилі святкує: країна відмовилася від конституції Піночета

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чилійці у великих містах святкували відмову від Конституції Піночета

Переважна більшість чилійців на референдумі відмовилися від Конституції, ухваленої у роки правління генерала Августо Піночета.

78,28% виборців проголосувало за ухвалення нової Конституції.

Поштовхом до референдуму стали торішні масові протести громадян проти нерівності можливостей, яку, на їхню думку, закріпила саме конституція, створена у часи Піночета.

Президент країни Себастьян Піньєра визнав підсумки голосування, відзначивши мирний характер референдуму.

"Тріумф громадянського духу та демократії", - так схарактеризував він голосування.

У жовтні 2019 року в Чилі почалися антиурядові протести. Приводом спочатку стало підвищення цін на проїзд в метро, але невдовзі демонстранти почали вимагати ухвалення нової конституції, здатної покінчити з нерівністю можливостей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Святкування у столиці Сантьяго почалися ще до оголошення результатів референдуму - опитування свідчили, що перемога буде за прихильниками нової Конституції

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"Досі конституція розділяла нас, - сказав Піньєра, звертаючись до чилійців, які вийшли на вулиці святкувати підсумки референдуму. - Відсьогодні ми повинні працювати спільно, щоб нова конституція стала великою основою єдності, стабільності і майбутнього".

На референдумі було два питання: чи хочуть виборці ухвалення нової конституції і який державний інститут повинен її розробити.

79% виборців проголосували за те, щоб нову конституцію розробили обрані громадянами Установчі збори.

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Сантьяго та інших міст країни святкувати перемогу ще до оголошення результатів.

Площа у центрі столиці вибухнула оплесками після завершення голосування. На будівлю Telefónica противники старої конституції спроєктували фразу "Відродження", що, на їхню думку, мало символізувати поховання законодавчого фундаменту військової диктатури.

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Святкування з гучною музикою, феєрверками та танцями тривали до початку комендантського часу, запровадженого через пандемію.

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Нинішню конституцію країни ухвалили в 1980 році, за часів військової диктатури.

Диктатор - генерал Августо Піночет - правив Чилі з 1973 по 1990 рік. У 1988 році 56% чилійців на референдумі відмовилися продовжити його повноваження до 1997 року, і 1990 року країна повернулася до демократичної форми правління.

Нелегітимна спадщина Піночета

Називати історичним те, що сталося цієї неділі в Чилі, не є кліше: це перший випадок в історії країни, коли Конституція буде розроблена повністю обраною асамблеєю, повідомляє іспаномовна служба BBC Mundo.

Одна з головних причин, чому демонстранти вимагали зміни Конституції, пов'язана з її походженням.

"Одне з питань... пов'язане з нелегітимністю її походження: якраз той факт, що вона була продиктована під час військової диктатури", - розповіла BBC Mundo професорка конституційного права з Університету Альберто Уртадо в Сантьяго Міріам Енрікес Віньяс.

"Конституція 1980 року була твором військового режиму, і тому для певної частини чилійського суспільства вона має нелегітимне походження", - погоджується Жильберто Аранда, професор Інституту міжнародних досліджень Університету Чилі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генерал Піночет під час референдуму з ухвалення Конституції у 1980 році

Бажання змінити Конституцію існувало багато років, навіть після її реформи 1989 року, яка відновила свободу ідеологічних поглядів.

За словами професорки Міріам Енрікес Віньяс, у Конституції часів Піночета "є недовіра до можливості того, що народ може ухвалювати розумні рішення для себе", і до неї дуже важко вносити зміни, бо для цього необхідні голоси двох третин депутатів.

"Таким чином, практично відбулося замороження таких питань, як право на соціальне забезпечення, свобода освіти, які є саме тими соціальними правами, яких вимагають сьогодні", - зазначає професорка.

Що далі

11 квітня 2021 року чилійці мають повернутися на виборчі дільниці, щоб обрати Установчі збори, які розроблятимуть нову Конституцію. Установчі збори складатимуться зі 155 членів, із певною кількістю місць для корінних народів.

Установчі збори розпочнуть роботу у травні 2021 року.

Опитані ВВС Mundo аналітики сходяться на думці, що нова Конституція не вирішить усіх проблем, але буде дуже важливим першим кроком для відновлення соціальної рівноваги в Чилі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Піньєра назвав референдум "перемогою громадянського духу і демократії"

У другій половині 2022 року в країні має відбутися референдум з ухвалення нової Конституції, розробленої Установчими зборами - у разі позитивної відповіді громадян, нова Конституція автоматично замінить конституцію часів Піночета.