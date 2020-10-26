"Трупи всюди. Доводиться ходити по головах": у Сибіру є морги, які вже переповнені жертвами Covid-19

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Медики в деяких регіонах Росії повідомляють про шалений рівень захворюваності на Covid-19 на підприємствах, нестачу ліжок для хворих та скупчення тіл жертв коронавірусу у моргах.

У Росії за останню добу виявили понад 17 тисяч випадків зараження коронавірусом, 219 пацієнтів померли. Це рекордний добовий приріст за весь час пандемії. Смертність перевищує 200 людей на день вже сьомий день поспіль.

Загалом за час пандемії в Росії виявили понад 1,5 млн хворих на Covid-19. З них 1 146 096 вилікувалися, померли 26 269 пацієнтів.

Переповнені морги

Напередодні стало відомо, що у сибірському місті Новокузнецьк переповнений один з моргів, куди направляють тіла померлих пацієнтів з Covid-19.

Відео з моргу опублікували в одній з соцмереж, і міністерство охорони здоров'я Кемеровської області, до складу якої входить Новокузнецьк, підтвердило його справжність. На цьому записі - близько двох десятків чорних мішків на візках і на підлозі, зокрема, у коридорі.

"Усе в трупах. Трупи всюди. Можна впасти та затнутися. Доводиться ходити по головах", - цей коментар автора відео напередодні викликав великий резонанс у російських ЗМІ.

Аналогічна ситуація склалася в іншому сибірському місті - в Барнаулі. Як стало відомо минулого тижня, тіла померлих від коронавірусу у шпиталі довелося складати навіть не в морзі, а в підвалі медичного закладу, оскільки патологоанатоми не встигали робити свою роботу, а багато родичів не могли забрати покійних через карантин. Про це повідомила влада Алтайського краю.

Влада Кемеровської області пояснює переповненість моргу схожими факторами.

"Відзначається зростання кількості летальних випадків. Тіла зберігаються в кондиціонованих для зберігання трупів приміщеннях, - йдеться в повідомленні. - Тіла, представлені в опублікованому відеоролику, дійсно є тілами померлих від коронавірусної інфекції та пневмонії".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Чому Covid-19 такий заразний

"У нас пекло"

Не менш критична ситуація склалася у Курганській області, розташованій на межі між Уралом та Сибіром.

Кореспондентка Російської служби Бі-бі-сі Олена Берднікова повідомляє, що місцеві медики заявили про "величезну неконтрольовану епідемію коронавірусу" в регіоні та звернулися до президента Росії з проханням надіслати військових медиків - "поки народ не став вмирати у нас просто на вулицях".

Звернення до президента, копія якого є в розпорядженні Бі-бі-сі, підписали колективи курганських лікарень, безпосередньо зайнятих боротьбою з епідемією.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лікарі Курганської області впевнені, що без допомоги військових медиків, вони вже не впораються

Автори звернення звинуватили регіональну владу у відсутності належних заходів, замовчуванні проблеми і суттєвому заниженні статистики.

"Ми просимо не оцінювати ситуацію зі слів наших чиновників, а направити в регіон комісію, щоб її члени могли на власні очі переконатися, яке у нас твориться пекло з медичною допомогою населенню в період пандемії", - йдеться у зверненні.

На думку медиків, які підписали звернення, регіональну "систему охорони здоров'я охопив повний колапс". Його ознаки - критична нестача місць у лікарнях, а також медичного персоналу, перевантаження швидкої і невідкладної допомоги.

"Хворі чекають приїзду її бригад цілодобово, лікарів з поліклініки - тиждень і більше", - йдеться у листі.

Курганські медики також пишуть про "великі неконтрольовані спалахи абсолютно на всіх підприємствах" і великий рівень захворюваності серед лікарів.

"Навіть італійська Ломбардія (північний регіон Італії. - Ред.) у свій найгірший період в порівнянні з Курганською областю просто казка (орфографія оригіналу збережена)", - кажуть лікарі.

За даними міністерства охорони здоров'я Росії, Курганська область займає останнє місце серед російських регіонів щодо забезпеченості лікарями - у 2018 році їх було 24,2 на 10 тисяч населення, у 2019 році - 23,8. У середньому по Росії у 2018 році цей показник становив 37,4 на 10 тисяч.