Неля Штепа не проходить у другий тур виборів мера Слов’янська - попередні дані

Автор фото, Unian

Відома ексочільниця Слов'янська Неля Штепа, за попередніми даними, не проходить у другий тур виборів мера міста.

Як повідомляє місцеве видання "Карачун", станом на 14:30 понеділка було оброблено близько 60% протоколів - згідно з ними, Штепа йде на третьому місці із результатом у трохи більш як 16% голосів.

Натомість лідирують на мерських виборах Слов'янська кандидат від "ОПЗЖ" Павло Придворов (32%) і чинний мер міста Вадим Лях, який представляє "Опозиційний блок" - у нього наразі близько 30%.

Схожий розподіл сил демонструють і результати паралельного опитування, яке у Слов'янську проводила партія "Слуга народу".

Павло Придворов, згідно з ним, набирає 30,6% голосів, Вадим Лях - 30,02%. У Нелі Штепи - 16,48%.

Водночас, як зазначає видання "Карачун", Штепа, найімовірніше, стане депутатом міської ради, оскільки, окрім мерських виборів, паралельно балотувалася в депутати Слов'янської ОТГ від партії "Миру й розвитку" - ця політсила, за попередніми, даними, набирає 11,83% голосів.

Чим відома Неля Штепа?

Неля Штепа була очільницею Слов'янська в період з 2010 по 2014 роки - саме в часи, коли вона очолювала місто, його захопили бойовики на чолі з Ігорем Гіркіним, також відомим як Стрєлков.

Штепу звинувачували в тому, що вона сприяла захопленню Слов'янська і порушили проти неї кримінальну справу через посягання на територіальну цілісність України.

Також Штепу звинувачують, зокрема, у сприянні проведенню так званого "референдуму" про відокремлення Донецької області від України та створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

Сама вона усі звинувачення на свою адресу заперечує. Під час судового процесу вона розповідала, що змушена була діяти "під дулом автоматів" і керувалася бажанням захистити місто.

Також вона заявляла, що керувалася вказівкою тодішнього очільника Донецької ОДА Сергія Тарути, як просив її робити все, як кажуть бойовики, - аби лише не допустити кровопролиття.

Сам Тарута, виступаючи у суді в ролі свідка, підтверджував, що дійсно радив Штепі намагатися домовитися з сепаратистами, які захоплювали адмінбудівлі у Слов'янську.

Суд у справі Нелі Штепи триває вже кілька років, у 2017-му вона вийшла із СІЗО.