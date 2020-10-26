У Києві зійшлися противники і прихильники заборони абортів у Польщі

Автор фото, Reuters

У Києві під посольством Польщі пройшла акція солідарності на підтримку польських жінок, які протестують проти рішення Конституційного суду про заборону абортів.

За даними очевидців, під посольством зібралися близько сотні людей, які тримали в руках плакати із написами на кшталт "Моє тіло - мій вибір" і "Відчепіться від жінок".

Учасники акції, серед яких були як жінки, так і чоловіки, також скандували різні гасла проти заборони абортів.

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

Водночас окрім них під посольство прийшли і прихильники праворадикальної організації "Право і порядок", які, навпаки, підтримують рішення Конституційного суду Польщі.

У руках вони тримали плакати зі словами "Аборт - це вбивство" і "Польщо, продовжуй у тому ж дусі".

Автор фото, Reuters

Аби не допустити можливих сутичок, обидві групи протестувальників розділяв поліцейський кордон.

Після акції правоохоронці провели учасників мітингу солідарності з польськими жінками до метро.

Аналогічні мітинги солідарності проти заборони абортів також пройшли у Львові та Харкові.

Автор фото, EPA

Заборона абортів у Польщі

Рішення, яке фактично заборонило проведення абортів у країні, Конституційний суд Польщі ухвалив минулого тижня.

Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Автор фото, Getty Images

Рішення підтримали прихильники правих і консервативних сил.

Натомість противники заборони відповіли на судовий вердикт масовими протестами: акції упродовж тижня проходили в десятках польських міст.