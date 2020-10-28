Дракон проти вантажівки. "Парк Юрського періоду" загрожує унікальним тваринам?

Автор фото, Save Komodo Now Підпис до фото, Ця фотографія стала вірусною у соцмережах в Індонезії

Фотографія комодського варана, якого також називають комодським драконом, поряд з вантажівкою, викликала занепокоєння з приводу атракціону "Парк Юрського періоду", який будують на індонезійському острові Рінча поряд з островом Комодо.

Парк, на який планують витратити мільйони доларів, є частиною урядових планів щодо розвитку туризму в національному парку Комодо.

Вірусне фото поставило питання про вплив будівництва на збереження знаменитих драконів - найбільших у світі ящірок.

Посадовці заявили, що жоден варан не постраждав, і їхня безпека має першочергове значення.

Дракони Комодо зустрічаються в дикій природі лише на декількох індонезійських островах, де вони мешкають вже мільйони років.

Вони приваблюють відвідувачів з усього світу, і останніми роки влада намагалася поєднати охорону природи у національному парку із туризмом.

Минулого року була спроба ухвалити суперечливе рішення закрити острів Комодо, де проживає більшість ящірок, і вислати з острова 2000 мешканців, які поколіннями жили поряд із рептиліями - але від нього відмовились.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Дракони чи люди: кому дістанеться острів?

Натомість влада заявила, що запровадить платню в розмірі 1000 доларів за право відвідування острова, відмовляючись таким чином від масового туризму, щоб захистити варанів та їхнє середовище існування.

Але майже одночасно вона також оприлюднила плани розвитку масового туризму на сусідньому острові Рінча, де проживає друга за чисельністю популяція комодських варанів.

Проєкт у Індонезії почали називати "Парк Юрського періоду" - після того, як минулого місяця архітектори опублікували в Instagram відео своєї пропозиції - із музикою з відомого фільму про динозаврів. Відео привернуло багато уваги, оскільки його почали поширювати у соцмережах місцеві активісти.

Проєкт планують завершити до червня 2021 року.

Чому фотографія спричинила дискусію?

Вихідними зображення комодського варана, який стоїть перед будівельною вантажівкою на острові Рінка, почали активно поширювати у Twitter та Instagram.

Зокрема ним поділилася група активістів "Save Komodo Now". Вони написали: "Дракони Комодо вперше чують гуркіт двигунів та запах диму. Яким буде подальший вплив цих проєктів? Чи хтось іще дбає про охорону природи?"

Представник активістів Грег Афіома заявив ВВС про побоювання, що заплановане будівництво матиме негативний вплив на рептилій та мешканців острова.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Комодський варан - найбільша у світі ящірка

"Таке масове будівництво порушує поведінку тварин. Це змінить їхнє середовище існування", - сказав він.

Урядовці повідомили ВВС, що переглянули фотографію, яку поширювали в соціальних мережах, і можуть запевнити, що жоден дракон Комодо не постраждав під час будівельних робіт.

"Жоден дракон Комодо не стане жертвою", - заявив Віратно, генеральний директор з охорони природи та екосистем Міністерства навколишнього середовища та лісового господарства Індонезії.

Він додав, що команда з його міністерства поїде на острів, щоб забезпечити дотримання протоколів безпеки для захисту драконів.

Згідно з урядовими даними, популяція комодських варанів в Індонезії наразі налічує близько 3000 особин.

Дракони можуть виростати до 3 метрів у довжину, мають гострі як бритва зуби, а їхні укуси є отруйними.

Більшість з них - близько 1700 - мешкають на острові Комодо, ще близько 1000 - на острові Рінча.

Увесь Національний парк є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.