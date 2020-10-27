Казахстан взяв фразу з "Бората" для реклами

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Перший фільм "Борат" заборонили у Казахстані

Управління туризму Казахстану використало відому фразу "дуже гарно" з фільму "Борат" у туристичній рекламній кампанії.

Фразу постійно каже персонаж стрічки на ім'я Борат, вигаданий журналіст з Казахстану.

Перший фільм про Бората викликав обурення у країні, й влада погрожувала подати до суду на його творця - Сашу Барона Коена.

"Дуже гарно!"

Але зараз управління туризму країни вирішило, що "Борат" - це ідеальний маркетинговий інструмент, оскільки щойно ще й вийшов його сиквел.

Воно випустило низку коротких рекламних роликів, що показують краєвиди та культуру країни. Люди у відео кажуть відому фразу Бората "дуже гарно" (very nice).

"Природа Казахстану дуже гарна. Їжа дуже гарна. І люди, попри жарти Бората, є одними з найгарніших у світі", - зазначив Кайрат Садвакасов, заступник голови управління.

Використати фразу казахстанських чиновників переконали американець Денніс Кін та його друг Єрмек Утемісов. Як повідомляє New York Times, вони висунули таку ідею та зробили рекламу.

Користувачі соцмереж схвально відреагували на ініціативу - багато хто казав, що реклама вдало використовує популярність фільму і несе позитив.

"Молодці. Чудовий спосіб використати популярність, створену коміком, і надіслати з її допомогою позитивне повідомлення", - написав один із користувачів.

"Принижує Казахстан і гідність нації"

Сам другий фільм сприйняли неоднозначно. Американська асоціація казахів заявила, що фільм пропагує "расизм, привласнення культури та ксенофобію".

У листі, надісланому Amazon, яка має права на розповсюдження фільму, група запитала: "Чому наша нація стала об'єктом висміювання?"

У Казахстані понад 100 тис. людей підписали онлайн-петицію з вимогою заборонити фільм після виходу трейлера.

"Він принижує Казахстан та гідність казахської нації", - йдеться у петиції.

Інші користувачі соцмереж затаврували фільм як "дурну комедію".

Коли у 2006 році вийшов перший фільм про Бората, влада заборонила фільм та випуск його тільки на DVD, а також заблокувала доступ до його вебсайту.

Чиновники вважали, що фільм зобразив Казахстан як расистську, сексистську та примітивну країну.

У фільмі Борат хвалився інцестом і зґвалтуванням. Він також пожартував, що у колишній радянській країні були найчистіші повії у світі.

Фільм також викликав обурення в Румунії, де ціле село заявило, що вони "принижені" фільмом.

У цьому селі знімали будинок Бората. За словами мешканців, їм сказали, що фільм буде документальним, але натомість їх зобразили відсталими людьми та злочинцями.

Однак через кілька років уряд Казахстану подякував Саші Барону Коену за сприяння розвитку туризму в країні.

У 2012 році тодішній міністр закордонних справ Єржан Казиханов заявив, що "вдячний" Борату за "сприяння залученню туристів" до країни, і додав, що за візами звернулося удесятеро більше людей.