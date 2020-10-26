На видимому боці Місяця вперше знайшли воду

Вчені вперше отримали підтвердження наявності води на стороні Місяця, освітленій сонцем. Про це повідомили під час пресконференції NASA.

До цього ознаки наявності води вдавалося виявити лише на неосвітлених частинах супутника Землі.

Нову знахідку вдалося зробити завдяки Стратосферній обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA). Це станція, що являє собою літак "Боїнг" з телескопом, який дозволяє отримувати дуже чіткі знімки в інфрачервоному діапазоні.

Одна із камер телескопу зафіксувала специфічну хвилю, унікальну для молекул води, в кратері Клавій - це один із найбільших кратерів у Південній півкулі Місяця, його можна розгледіти з Землі.

Знахідка дозволяє припустити, що вода розподілена по території Місяця набагато рясніше, ніж вважалося до цього.

Попри важливість відкриття, розуміння природи водних відкладень на Місяці - лише попереду: остаточної відповіді на питання про те, звідки на супутнику Землі вода, досі немає.

Водночас сам факт її наявності може зіграти ключову роль у появі так званої місячної станції, яка, зокрема, може стати перевалочною базою для польотів на Марс.

Автор фото, NASA

"Відповідь на запитання про те, де розмістити таку базу, в основному залежить від того, де на Місяці вода", - каже дослідниця Ханна Серджент із Відкритого університету Мілтон-Кінс.

За її словами, нова знахідка розширює перелік місць, де може з'явитися місячна станція.

"Ми мали певні ознаки того, що H2O - звична для нас вода - може бути присутня на світлій стороні Місяця. Тепер ми знаємо точно, що вона там є", - каже директор підрозділу астрофізики NASA Пол Герц.

"Це відкриття кидає виклик нашому розумінню місячної поверхні та порушує захоплюючі запитання щодо ресурсів, які мають значення для дослідження космосу", - сказав директор підрозділу астрофізики штаб-квартири NASA Пол Герц.