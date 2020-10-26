"Якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь". Україна заборонила в’їзд двом угорським високопосадовцям

Автор фото, Unian

Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс" повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, один із цих посадовців - державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини. Посади іншого чиновника пан Кулеба не назвав.

Окрім того, додав він, також ініційовано впровадження заборони на в'їзд в Україну ще декільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

"З минулого року ми дуже багато зробили, щоб відновлювати довіру у відносинах і йти на вирішення проблем. Але якщо хтось думає, що оскільки всі "в позитиві", можна робити, що завгодно, він глибоко помиляється", - каже Кулеба.

"Ми готові до конструктивної і відвертої розмови з угорцями, але якщо вони нехтуватимуть нашими інтересами і нашим законодавством, ми робитимемо жорсткі й чіткі кроки. Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь".

Що було до цього

Раніше стало відомо, що українське МЗС вручило послу Угорщини Іштвану Ійдярто ноту протесту через агітацію угорських посадовців на Закарпатті під час місцевих виборів.

До цього у день голосування міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав пост, в якому закликав підтримати "Партію угорців України".

Ще раніше МЗС України засудило поведінку державного секретаря Угорщини з питань нацполітики Яноша Арпада Потапі: 8 і 9 жовтня, під час візиту на Закарпаття він також проводив агітацію за "Партію угорців України".