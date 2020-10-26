Як пройшов перший день "загальнонаціонального страйку" в Білорусі

Автор фото, Tut.by

26 жовтня білоруська опозиція оголосила про початок "загальнонаціонального страйку" - після того, як сплинув термін "народного ультиматуму", оголошеного опозицією.

Опозиціонери вимагали від влади виконання трьох основних вимог - відставка Олександра Лукашенка, припинення насильства з боку силовиків та звільнення всіх політв'язнів.

Після того, як ці вимоги не було виконано, Світлана Тихановська зранку в понеділок оголосила про початок національного страйку і запропонувала провести його під гаслом "Я не просто залишаю свою роботу, я зупиняю беззаконня і несправедливість".

Білорусів Тихановська закликала не тільки не виходити на роботу, але також блокувати дороги, відмовитися від покупок в державних магазинах, використання державних послуг, та навіть зняти гроші з банківських рахунків.

За даними незалежних білоруських ЗМІ, з самого ранку страйки та протестні акції у тій чи іншій формі розпочалися на сотнях підприємств у різних містах Білорусі.

Закрилися чимало магазинів і ресторанів, на протести вийшли студенти кількох місцевих вишів. Є повідомлення і про страйки на промислових підприємствах, але не цілими колективами.

Цілком підтвердженої інформації про страйки на заводах немає: ЗМІ та опозиційні телеграм-канали пишуть, що більш або менш масовані акції проходили, зокрема, на Мінському тракторному заводі, заводі колісних тягачів, заводі "Атлант" та на одному з найбільших підприємств Білорусі "Гродно Азот".

За даними "Радіо Свобода", на "Гродно Азоті" міліція затримала від п'яти до десяти людей, які закликали робітників до страйку.

Працівник цього заводу розповів виданню TUT.by: "Люди розуміють, що, якщо вони зупиняють завод, то автоматично втрачають роботу. При цьому у всіх цехах є "італійський страйк" (його суть полягає у навмисному зниженні швидкості роботи - Ред.) - підтримується робота, продукція випускається".

Ввечері у понеділок стало відомо, що шістьох працівників підприємства "Білорусьнафта" звільнили - після того, як вони записали коротке відео, де заявили, що приєднуються до страйку.

У Мінську також не відкрилися принаймні понад 50 кафе і ресторанів.

Про приєднання до страйку заявили й деякі музиканти: гурти Brutto, Drezden, "Ляпіс-98", "Культура" і The Superbullz зробили спільну заяву про те, що не виступатимуть на території Білорусі до "повної зміни режиму".

Деякі підприємства - наприклад мінська ТЕЦ-2 та сотовий оператор А1 - не призупиняли роботу, але їхні працівники влаштували акції солідарності поряд зі своїм місцем роботи.

У пресслужбі А1 заявили: "А1 не обмежує конституційні права своїх працівників, зокрема прав на свободу слова або право на вираження своєї позиції у будь-який законний спосіб".

Автор фото, AFP

Акції непокори у понеділок також проводили студенти низки вишів. Понад дві сотні студентів першого і другого курсів прийшли до будівлі Білоруського держуніверситету й оголосили сидячий страйк. До них спробували приєднатися студенти старших курсів, які прийшли згодом, але в будівлю університету їх не пустила міліція.

Схожа ситуація склалася у Медичному університеті, Національному технічному університеті та університеті інформатики й технологій.

Героєм соцмереж 26 жовтня став викладач Мінського лінгвістичного університету. У відповідь на вигуки студентів "Ганьба!" та "Пішов геть!" він дещо артистично продемонстрував їм середні пальці обох рук.

Прессекретарка міносвіти Білорусі Людмила Висоцька назвала студентські виступи "поодинокими, але не масовими". А сам міністр Ігор Карпенко заявив, що акції студентів починають мати ознаки "неприхованих форм агресії".

Окрім страйків, з самого ранку понеділка у містах Білорусі також проходили численні марші: на вулиці, зокрема, виходили студенти та пенсіонери.

Загалом, як резюмує видання TUT.by, страйки та протести хоч і проходили по всій країні, але організувати повномасштабний масовий загальнонаціональний страйк в понеділок не вдалося.

Автор фото, Tut.by

Ближче до вечора стало зрозуміло, що масової акції не буде і в центрі Мінська - на вулиці вийшло кілька сотень людей. Хоча ще за день до цього, 25 жовтня, участь у протестах взяли близько 100 тисяч.

Тим часом Олександр Лукашенко, за повідомленнями телеграм-каналу "Пул первого", який давно став основним джерелом новин про білоруського президента, увесь день працював у штатному режимі.

"Президент, як і всі люди у здоровому глузді, сьогодні на роботі. А ви думали страйкує?", - йшлося у повідомленні.