У Єгипті акула напала на українців: дитина в реанімації

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Плавання з масками біля коралів - поширена розвага у Єгипті

У Єгипті акула напала на туристів під час снорклінгу. Серйозно постраждала українська родина.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України у Facebook.

Дванадцятирічний хлопчик перебуває у реанімації. Він переніс одну операцію, буде ще одна. Поранену руку дитині врятувати не вдалося.

Люди купили екстремальний тур за межами готелю у місцевих, кажуть в агенції.

Лікування взяв на себе уряд Єгипту. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих, розповіли у Держагенції.

Туристів закликали бути обережними, вивчати правила безпеки та брати екстремальні тури у ліцензованих туроператорів.