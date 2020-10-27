У Єгипті акула напала на українців: дитина в реанімації
У Єгипті акула напала на туристів під час снорклінгу. Серйозно постраждала українська родина.
Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України у Facebook.
Дванадцятирічний хлопчик перебуває у реанімації. Він переніс одну операцію, буде ще одна. Поранену руку дитині врятувати не вдалося.
Люди купили екстремальний тур за межами готелю у місцевих, кажуть в агенції.
Лікування взяв на себе уряд Єгипту. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих, розповіли у Держагенції.
Туристів закликали бути обережними, вивчати правила безпеки та брати екстремальні тури у ліцензованих туроператорів.