Всі говорять про нові ціни на газ. Що буде у платіжках?

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Ціни на газ для побутових споживачів, яку купують його у "Нафтогазу", зростуть на третину. Компанія також підвищила ціни для виробників тепла, а це призведе ще й до здорожчання опалення.

Наступного місяця споживачі, які купують газ у найбільшої газової компанії країни, мають заплатити 6,33 грн за куб (з ПДВ, але без вартості розподілу) за тарифом "Місячний". Це майже на 35% більше, ніж у жовтні, коли він коштував 4,7 грн за куб.

Компанія підвищила і ціни на газ і в рамках річного тарифу. Якщо у жовтні куб за тарифом "Річний" коштував 5,24 грн, то з 1 листопада це буде 6,45 грн за куб.

Споживачі ще можуть спробувати зафіксувати ціну на рік на рівні 5,24 грн, але малоймовірно, що вони встигнуть це зробити за час до кінця місяця. Постачальник має 20 днів, аби розглянути заявку на підключення нового клієнта.

Чому підвищують ціни?

У "Нафтогазі" наголошують, що клієнти, які під'єдналися до річного тарифу раніше, і надалі сплачуватимуть за газ за ціною, зафіксованою в угоді.

Підвищення цін там пояснили "сезонним фактором та збільшенням оптової ціни". Також нагадують, що з літа ціни для населення є ринковими, а споживач, якщо його не влаштовує ціна, може знайти іншого постачальника.

Після запуску ринку газу для населення "Нафтогаз" пропонував одну з найнижчих цін, намагаючись залучити нових клієнтів, адже раніше державний газовий велетень практично не постачав газ напряму побутовим споживачам, і його частка на цьогму ринку не перевищувала 2%.

Тож цінові зміни від "Нафтогазу", з одного боку, напряму стосуються лише його клієнтів, але з іншого - на компанію орієнтуються інші постачальники газу.

Більшість інших постачальників газу поки що не виставили своїх цін на наступний місяць. Хоча за законом мають це робити за 5 днів до кінця попереднього місяця. Проте, наприклад, компанія MegaWatt пропонує постачати газ для населення за ціною у 4,5 грн за куб з оплатою в кінці місяця.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль попереджав про зростання ціни на газ ближче до зими. Але прогнозував, що вона не перевищить 7 грн за куб.

Тепло також дорожче

Напередодні "Нафтогаз" також повідомив, що підвищує ціну газу і для підприємств, що виробляють тепло.

Вони, на відміну від населення, цей опалювальний сезон все ще отримуватимуть газ за регульованою ціною, а на "Нафтогаз" покладені обов'язки постачати їм цей газ (за так званим механізмом PSO, Public service obligations).

У жовтні виробники тепла отримуватимуть газ за ціною у 5 374,1 грн за тисячу кубів (без ПДВ та витрат на транспортування). У вересні вона була меншою на понад 1 тисячу грн. І це все одно трохи менше, ніж було у вересні 2019 року.

Проте ціна на газ є однією з головних складових собівартості тепла, що виробляють підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), - понад 80%.

Отже, очевидно, що незабаром подорожчання газу призведе і до зростання тарифів на опалення.

До збільшення цифр у платіжках за тепло також додається і підвищення мінімальної зарплатні, що відбулося з 1 вересня.

Через це підприємства, зокрема, й комунальні, мають підвищувати зарплати своїм працівникам.