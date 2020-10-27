Лукашенко хоче відрахувати студентів-страйкарів і відправити їх в армію

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Студенти - одна з рушійних сил протестів проти Лукашенка

Олександр Лукашенко вимагає від керівництва університетів відраховувати студентів, які беруть участь в акціях та страйках, і "відправити їх в армію чи на вулицю". Про це він заявив під час наради щодо "Всебілоруських народних зборів".

За його словами, так білоруська влада має реагувати на "заклики з Польщі та Литви про ультимуми та страйки".

"Нікого не треба вмовляти: ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців. Зараз момент, коли кожен має обрати той шлях, яким він буде рухатися", - цитує Лукашенка провладний Telegram-канал "Пул первого".

"Студенти прийшли вчитися - учіться. Хто хоче, той нехай вчиться. А хто вийшов з порушенням закону на несанкціоновані акції - він втрачає право бути студентом", - вважає він.

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"Відправте їх - кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять вулицями. Али вони мають бути відрахованими з ВНЗ", - додав він.

Те саме, за словами Олександра Лукашенка, має стосуватися викладачів, "які гидко себе поводять у ВНЗ".

"Радикалізація"

Олександр Лукашенко вкотре згадав про підготовку "кольорової революції" по "методичці" в Білорусі: "Наступний етап - радикалізація. Вона відбувається".

Він звернувся також до батьків школярів та студентів: "Приберіть своїх дітей з вулиці. Щоб потім не було боляче".

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Білорусі з понеділка почався "загальнонаціональний страйк"

Лукашенко також попередив про "терористичні загрози".

У неділю в Білорусі знову були акції опозиції, які розігнала поліція з світлошумовими гранатами та гумовими кулями.

А у понеділок опозиціонери закликали до початку "загальнонаціонального страйку" - після того, як влада ніяк не відреагувала на оголошений "народний ультиматум": відставку Олександра Лукашенка, припинення насильства силовиків та звільнення всіх політв'язнів.

Студенти та молоді люди є однією з рушійних сил протестів у Білорусі.

Натомість Лукашенко оголосив про підготовку шостих "Всебілоруських народних зборів". Представників опозиції до їхньої підготовки не залучають.