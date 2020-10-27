Азербайджан показав відео вбивства міністра оборони Карабаху. Вірменія заперечує

Автор фото, Haqqin.az

Азербайджанські медіа опублікували відео підриву безпілотником машини, в якій був, як вони стверджують, міністр оборони невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" Джалала Арутюняна.

Водночас підтримувана Вірменією влада "республіки" стверджує, що міністр живий, хоч і поранений, тому його замінили на посаді.

Відео

Автор фото, Haqqin.az Підпис до фото, Сусідні вантажівки безпілотник не обстрілював

У вівторок одразу кілька азербайджанських медіа поширили "відео знищення міністра оборони" Карабаху, зняте, скоріше за все, з безпілотника.

На ньому видно, як безпілотник "веде" легковий автомобіль, що рухається по дорозі повз військові вантажівки (причому по вантажівках, які є більш пріоритетними цілями, вогонь не відкривають).

Пізніше машина вибухає, ймовірно, від влучання снаряду, й залишає по собі довгий слід з вогню та диму.

Згодом на дорозі поруч з палаючим авто видно три тіла: двоє не рухаються і ще одна людина поранена, їх готують до евакуації.

Азербайджанці стверджують, що у тій машині був міністр оборони "Нагірно-Карабаської республіки" та командувач карабаської армії Джалал Арутюнян, який в результаті удару загинув.

У соцмережах змогли встановити місце атаки - юзер SR_71 опублікував у Twitter геолокацію, з якої випливає, що все сталося біля міста Мартуні (Ходжавенд).

Заміна міністра

Вірменська сторона наполягає, що Джалал Арутунян живий, хоч і поранений.

Раніше президент невизнаного Карабаху Араік Арутюнян написав у Facebook про заміну міністра оборони.

Автор фото, gov.nkr.am Підпис до фото, На сайті карабаського уряду Дажалал Арутюнян ще значиться як міністр

За його словами, на такий крок довелося піти через поранення командувача.

"Бажаю Джалалу Анатолійовичу якнайшвидшого одужання і впевнений, що дуже скоро він повернеться на службу батьківщині", - йдеться у дописі.

Утім, більше доказів про те, що вже колишній міністр справді живий, у Карабасі не навели.

Новим міністром оборони став Мікаел Арзуманян.

Згодом речник Араіка Арутюняна заявив, що заміна міністра ніяк не пов'язане з азербайджанським відео.

За його словами, те відео "не має нічого спільного зі станом Джалала Арутюняна". Речник додав, що колишнього міністра поранили на бойовій позиції, але зараз його поранення не несе небезпеки для життя.

Втрати

Тим часом, кількість загиблих вірменських бійців офіційно перевищила тисячу: у вівторок до списку додали 35 нових імен, і тепер в ньому - 1009 осіб.

Автор фото, AFP

Втрати Азербайджану засекречені.

Єреван стверджує, що азербайджанці вже втратили понад 6 тис. бійців убитими, хоча, ця кількість видається завищеною.

Водночас можна припустити, що втрати азербайджанців співмірні з вірменськими - на кількох відео, опублікованих Вірменією після невдалих піхотних атак азербайджанських сил, видно десятки загиблих.

Крім того, нещодавно журналісти BBC виявили на військовому цвинтарі промислового азербайджанського міста Мінгечаур 26 свіжих могил військовослужбовців.