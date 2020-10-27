"Шахтар" досяг прийнятного результату з "Інтером" після недавнього розгрому

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У другому турі Ліги чемпіонів "Шахтар" у Києві приймав міланський "Інтер".

Ці команди зустрічалися зовсім нещодавно у півфіналі Ліги Європи й навряд чи у "гірників" залишилися гарні спогади від тієї гри - "Шахтар" розгромно програв 0:5 і втратив шанс на фінал.

Хоча у першому турі Ліги чемпіонів "гірники" сенсаційно переграли на виїзді зірковий мадридський "Реал" - 3:2 (по ходу гри чемпіон України навіть вів 3:0).

Цього разу "Інтер" також домінував у першому таймі, були й удари у поперечину воріт молодого Анатолія Трубіна, який замінив Андрія П'ятова.

Найактивнішими, як і у серпневому півфіналі були атакувальники міланців Лаутаро Мартінес та Ромелу Лукаку.

Утім, у першому таймі голів так і не було.

У другому таймі "Інтер" продовжив тиснути.

Але "Шахтар" вже прилаштувався, пробував контратакувати й зміг створити кілька моментів біля ворот італійців.

У підсумку - нічия 0:0, яка, з огляду на хід гри (а також недавній розгром 0:5) є скоріше позитивним результатом для "гірників".

Цього разу минулося без розгромів.

Таким чином "Шахтар" набирає 4 очки й посідає перше місце в своїй групі.

За тиждень "Шахтар" також у Києві прийматиме "Борусію" з Менхенгладбаха.