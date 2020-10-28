Секс-рабині та порнографія. За що ідеолог секс-культу "Нексіум" отримав 120 років в'язниці

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Раньєра був свій гарем, в якому жінок таврували у пахвинній ділянці

Федеральний суд у Брукліні оголосив вирок 60-річному Кіту Раньєру, який протягом двох десятиліть проводив в США, Канаді та Мексиці досить популярні і дорогі семінари щодо самореалізації.

Ще в червні 2019 року його засудили за низкою звинувачень, зокрема, за злочинну змову, сексуальну експлуатацію, дитячу порнографію, розбещення неповнолітніх, шахрайство, примусову працю і організовану злочинну діяльність, за яку Міністерству юстиції США вдалося ув'язнити неабияку частину американської мафії - і таки, нарешті, зламати їй хребет.

Федеральний суддя Ніколас Гарауфіс засудив Раньєра до 120 років в'язниці, фактично до довічного терміну, на якому наполягала прокуратура. Захист просив суддю обмежитися 15 роками в'язниці, хоча одночасно продовжував наполягати на невинності свого підопічного.

Як зауважив Гарауфіс, "Раньєр поводився так, ніби закон існує не для нього. На його нещастя, таки існує".

Присяжні визнали Раньєра винним за всіма пунктами за якихось п'ять годин, тобто, очевидно, вважали докази прокурорів незаперечними. Але у нього залишилося чимало шанувальників, група яких влаштувала в понеділок пресконференцію перед будівлею суду і стверджувала, що у неї є нові докази, які потребують відстрочки вироку.

Серед захисників Раньєра опинилася акторка Нікі Клайн, яка грала в телесеріалі "Зоряний крейсер "Галактика". Вона прийшла з цілою знімальною групою. В останні місяці створені за її ініціативою невеликі рухи за соціальну справедливість, наприклад, "Ми як один", влаштовували протести або танцювали біля бруклінського федерального централу MDC, у якому Раньєр чекав вироку.

Жінки, які постраждали від дій засудженого, обурюються, що його прихильники використали хештеги руху Black Lives Matter.

Секс-рабині на суворій дієті

Оголошенню вироку передувала майже п'ятигодинна церемонія, на якій виступили 15 потерпілих, в основному жінок, які розповідали про пережиті знущання. Першою була брюнетка, яку представили лише на ім'я - Каміла. Звинувачення в розбещенні неповнолітніх стосувалося насамперед неї: Раньєр зробив її коханкою у 15 років, і користувався її послугами наступні 12 років.

Його організація називалася NXIVM (вимовляється "Нексіум"), базувалася в столиці штату Нью-Йорк Олбані і включала таємний гарем з молодих жінок, відомий серед своїх членів як DOS або Vow ("Обітниця"). Він складався з "рабинь", які мали беззаперечно підкорятися своєму "пану", зокрема, під час зарахування передавати Раньєру або його наближеним "заставу" у формі компромату на себе.

Компромат включав фотографії статевих органів "рабині". У випадку Каміли це кваліфікували як дитячу порнографію.

Автор фото, Keith Raniere Conversations/YouTube Підпис до фото, Кіт Раньєр суворо стежив за тим, щоб у його спільноті існувала система відносин "раб-господар"

Членів "Обітниці" таврували за допомогою інструменту для припікання. Тавро ставили у пахвинній ділянці і зображувало символ "Нексіуму", що включав ініціали Раньєра.

"Пан", який сам їв піцу і пироги, бажав, щоб його наложниці виглядали як тростинки і обмежував їх раціон 500 калоріями в день.

За словами Каміли, він також користувався послугами двох її старших сестер. Всі троє завагітніли і отримали вказівку зробити аборт.

Ці деталі давно відомі з судових документів, але в устах Каміли вони справили особливо сильне враження на публіку, яка заполонила у зв'язку з соціальним дистанціюванням сім судових зал.

Суддю Гарауфіса також вразило, що серед 50 листів на захист засудженого, які поклали перед ним адвокати, був і лист батька Каміли.

"Чесно кажучи, я вражений тим, що хтось міг розраховувати, що цей лист допоможе Раньєру", - зауважив суддя, який також наказав стягнути з засудженого 1,75 млн доларів.

Спільники-мільйонери

Курс семінарів Раньєра коштував 5 тисяч доларів і був популярним: за час існування "Нексіума" в ньому взяли участь 17 тисяч людей, зокрема голлівудські акторки, наприклад, Аллісон Мак ("Таємниці Смолвіля"), члени корпоративної еліти, діти двох мексиканських президентів і Едгар Бронфман, власник канадської корпорації Seagram, яка була в 1990-х роках найбільшим виробником алкогольних напоїв на планеті.

Щоправда, Бронфман швидко розчарувався у Раньєрі і назвав його вчення "культом".

"Секс-культом", - виправляють нинішні критики Раньєра.

Доньки і спадкоємиці канадського мільярдера Сара і Клер Бронфман належали до вузького кола наближених Раньєра і щедро фінансували його проєкти, витративши вдвох близько 150 млн доларів. Найбільше йому допомагала Клер, яка мордувала ворогів засудженого руйнівними судовими позовами, які вона могла собі дозволити, а вони - ні. Вона належить до п'яти спільниць Раньєра, які, на відміну від засудженого, вирішили за краще визнати себе винними.

Четверо чекають вироку, а Клер вже дочекалася: нещодавно суддя Гарауфіс засудив її до шести років і дев'яти місяців в'язниці, з яких 41-річна жінка пробуде у тюрмі років п'ять.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Клер Бронфман влаштовувала судові позови проти ворогів Раньєра

За словами спостерігачів, наука, яку викладав Раньєр своїм клієнтам, почасти являла собою збірну солянку з саєнтології та об'єктивізму, як називала свою філософію письменниця Айн Ренд (Аліса Розенбаум), яка емігрувала до США з Радянської Росії у середині 1920-х років.

У 2003 році з Раньєром зустрівся журналіст Forbes Майкл Фрідман, який писав про нього статтю, що пізніше вийшла із заголовком "Культ особистості".

"Він говорить повільно і методично, - писав журналіст, - постійно ухиляється, використовує слова, яким надає своє власне значення, і потім робить паузу, щоб розтлумачити кожен термін. Ви можете подумати, що він справжній геній. Або, може, все це - дурня".

Фанати Раньєра називали його "найрозумнішою людиною на світі" і нагадували, що він вразив навіть Далай-ламу, який відвідав його в Олбані.

"Процес показав, що Раньєр, який зображував себе ерудитом і генієм, був насправді великим маніпулятором, аферистом і ватажком організації, яка виглядала як культ", - наголосив федеральний прокурор Східного округу Нью-Йорку Річард Доног'ю після засудження Раньєра.