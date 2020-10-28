Кім Кардаш'ян висміяли за "скромну" вечірку на приватному острові

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "До коронавірусу, не думаю, що хтось з нас дійсно розумів, якою простою розкішшю була можливість подорожувати", - Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян Вест звинуватили у байдужості до ситуації у світі після того, як вона відсвяткувала своє 40-річчя на приватному острові з великою групою родичів та друзів.

Зірка розповіла, що поїздка відбулася після "двох тижнів багаторазових перевірок здоров'я і прохання для всіх пройти карантин".

І вона ще й розмістила фотографії з заходу у Twitter.

Деякі фанати вихваляли її відвертість, інші заявили, що поїздка символізувала відсутність співчуття до родин, розділених через пандемію.

"Це настільки гротескно, - написав один з користувачів. - Багатії можуть вдавати, що вони - звичайні люди на приватному острові. Справжні звичайні люди скасовують зустрічі на День подяки і Різдво".

Британський музикант Пітер Фремптон написав: "Ви що, настільки бездушні, що не розумієте, що це не те, що більшість людей під час найгіршого сплеску коронавірусу хочуть почути? Люди ходять до благодійних продовольчих банків, а не їздять на приватні острови".

"Проста розкіш"

Коронавірус вбив понад 1,1 мільйона людей і спричинив економічну кризу у всьому світі.

У США цього року рекордна кількість людей вимагала допомоги по безробіттю внаслідок втрати робочих місць через пандемію.

Кардаш'ян Вест визнала вплив пандемії, розмістивши фотографії зі свого відпочинку на тропічному острові.

"До коронавірусу, я не думаю, що хтось з нас дійсно розумів, якою простою розкішшю була можливість подорожувати та бути разом з родиною та друзями в безпечному середовищі", - написала вона.

"Після двох тижнів численних медичних перевірок, попросивши всіх дотриматися карантину, я здивувала своє найближче оточення поїздкою на приватний острів, де ми могли удати, що все було нормально лише на короткий момент часу. Ми танцювали, їздили на велосипедах, плавали біля китів, на байдарках, дивились фільм на пляжі та робили багато іншого", - розповіла зірка.

"Я усвідомлюю, що для більшості людей це зараз зовсім не можливо, тому в такі моменти мені скромно нагадують, наскільки привілейованим є моє життя".

Багато людей відповідали на її твіти мемами.

Журналісту Ронана Ферроу святкування дня народження Кардаш'ян нагадало картину Ієроніма Босха.

Інші розмістили фотографії з провального фестивалю Fyre на Багамських островах, який деякі ЗМІ схарактеризували як один з "найгірших" в історії.

Навіть Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва долучився з картинкою Анрі Матісса.

Кардаш'ян Вест також розкритикували за те, що вона хвалилася вечіркою в соціальних мережах.

"Круто. Людям доводилося прощатися з родичами телефоном, коли вони вмирали на самоті в лікарні, - написала письменниця Дженна Квіглі. - Але це прикольна подорож, щоб публікувати повідомлення в соціальних мережах, поки світ страждає. Така скромний і така приземлена, це правда".

Вона додала: "Ну, добре, з'їздить на день народження, але публікувати це прямо зараз у соціальних мережах - в кращому випадку огидно та бездушно".

Музичний журналіст Ева Барлоу зазначила: "Для Кім Кардаш'ян недостатньо мати достатньо грошей, щоб робити все, що вона хоче. Вона має розповісти це всім".

Колін Хенкс, син Тома Хенкса та Ріти Вілсон, просто написав: "Нехай їдять тістечка".

Вважається, що королева Франції Марія-Антуанета сказала "Якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка", коли їй розповіли, що голодні мешканці Парижу повстали, бо в них немає хліба. Через кілька років королеву стратили.

Дехто з користувачів помітив на фотографіях офіціантів у масках і зазначив, що ці люди ризикували життям, аби Кардаш'ян влаштувала яскраве святкування на свою честь.