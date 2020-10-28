На Харківщині стався вибух на газорозподільній станції: є загиблі

У селі Березівське на Харківщині на газорозподільному пункті стався вибух, внаслідок якого сталася пожежа і часткове руйнування. Під завалами знайшли тіла двох загиблих, ще вісьмох людей відправили до лікарень, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.