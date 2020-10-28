На Харківщині стався вибух на газорозподільній станції: є загиблі
У селі Березівське на Харківщині на газорозподільному пункті стався вибух, внаслідок якого сталася пожежа і часткове руйнування. Під завалами знайшли тіла двох загиблих, ще вісьмох людей відправили до лікарень, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Вибух стався приблизно о 11:35. О 13:30 пожежу ліквідували.
Причини вибуху встановлюють.
Національна поліція повідомляє, що внаслідок вибуху загинули двоє людей, але зазначає, що травми отримали дев'ять людей.
"На території газопереробної станції стався вибух природного газу. Задимлення склало близько 200 кв. метрів", - повідомляє пресслужба харківської поліції.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах) Кримінального кодексу.
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