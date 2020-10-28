Біля Австралії знайшли новий кораловий риф висотою пів кілометра

Автор фото, Schmidt Ocean Institute

Величезний кораловий риф знайшли у північній частині Великого Бар'єрного рифу в Австралії. Це перше подібне відкриття за 120 років, стверджують вчені.

Риф, що має висоту 500 метрів, вищий за нью-йоркський хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг та вежі-близнюки Петронас у Куала-Лумпурі, Малайзія.

Минулого тижня під час 12-місячної місії вчені виявили споруду, відокремлену від Великого Бар'єрного рифу біля мису Йорк.

Вони проводили тривимірне картографування морського дна в тому районі.

Команда на борту дослідницького судна, що належить Інституту океану Шмідта, некомерційній групі, що базується в Каліфорнії, використовувала для дослідження рифу підводного робота під назвою SuBastian.

Він транслював наживо відео цього відкриття та викладав його на YouTube у неділю.

"Знахідка нового рифу заввишки пів кілометра біля берегів мису Йорк у добре відомому Великому Бар'єрному рифі показує, наскільки загадковий світ біля нашого узбережжя", - заявила виконавча директорка інституту д-р Джотіка Вірмані.

Автор фото, Schmidt Ocean Institute Підпис до фото, Новознайдений риф вищий за відомі хмарочоси

"Потужна комбінація картографічних даних та підводних зображень допоможе зрозуміти цей новий риф та його роль у неймовірному Великому Бар'єрному рифі, який є частиною Світової спадщини", - додала вона.

У Великому Бар'єрному рифі, найбільшому в світі кораловому рифі, мешкає понад 1500 видів риб, 411 видів твердих коралів та десятки інших видів.

Автор фото, Schmidt Ocean Institute Підпис до фото, Робот на ім'я SuBastian зняв риф під водою

Риф довжиною 2300 км визнали об'єктом Світової спадщини в 1981 році.

Але останніми роками він зазнав сильних пошкоджень через теплішу морську воду, яка знищує корали, розпорошує морських жителів та пришвидшує ріст водоростей та інше забруднення.

Дослідження, опубліковане цього місяця, показало, що Великий Бар'єрний риф з 1995 року втратив більше половини коралів через вищу температуру моря, спричинену зміною клімату.

Що відомо про новий риф?

Риф є першою подібною знахідкою у цьому регіоні з кінця 1800-х років, стверджують вчені. Відомо, що в регіоні є ще сім високих рифів, зокрема на острові Рейн - найважливішому в світі районі гніздування морських черепах.

Риф стоїть на океанському дні біля Північного Квінсленда, але водночас є відокремленим, тобто не є частиною основного корпусу Великого Бар'єрного рифу.

Автор фото, Schmidt Ocean Institute Підпис до фото, Вчені знайшли риф під час проведення 3D-картографування

Риф має форму лопаті, ширину 1,5 км і висоту 500 метрів - найвища його точка розташована лише за 40 метрів від поверхні моря.

"Це несподіване відкриття підтверджує, що ми продовжуємо знаходити невідомі структури та нові види в нашому океані", - сказала співзасновниця інституту Венді Шмідт.

"Наші знання про те, що є в океані, довго були дуже обмежені. Завдяки новим технологіям, які працюють як наші очі, вуха та руки в глибокому океані, ми маємо можливість досліджувати, чого ніколи не мали раніше", - додає вона.

"Перед нами відкриваються нові океанські пейзажі, розкриваючи екосистеми та різноманітні форми життя, які живуть з нами на одній планеті".

Дослідження північного Великого Бар'єрного рифу має тривати до 17 листопада.

Що ще знайшли дослідники?

Риф - це останнє відкриття дослідників з Інституту океану Шмідта під час їхньої річної експедиції з дослідження океану навколо Австралії.

В інституті заявили, що виявили до 30 нових видів, зокрема "найдовшу зафіксовану морську істоту" - 45-метрову сифонофору, знайдену у квітні в каньйоні біля узбережжя Західної Австралії.

Автор фото, Schmidt Ocean Institute Підпис до фото, Новий риф знайшли біля мису Йорк на півночі Австралії

Сифонофори - глибоководні організми, родичі медуз і коралів. Багато з них є біолюмінесцентними - світяться зеленим або синім кольором, щоб заманити здобич.

У серпні зробили також інші відкриття, зокрема неописані види чорних коралів і губок, а також вперше в Австралії побачили рідкісну скорпену, повідомили в інституті.