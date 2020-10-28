Бойовий півень вбив поліцейського під час рейду

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Півнячий бій на Філіппінах, 2011 рік

Офіцер філіппінської поліції загинув під час рейду на організаторів незаконного півнячого бою. Інцидент стався у провінції Північний Самар.

Лезо на лапці птаха перерізало стегнову артерію лейтенанта Крістіна Болока.

Правоохоронець помер дорогою до лікарні від крововтрати.

На час пандемії на Філіппінах заборонили півнячі бої, щоб уникати скупчень людей.

До пандемії їх проводили тільки в ліцензованих кабінах щонеділі та на офіційні свята, а також під час місцевих свят, які тривали максимум три дні, повідомляє урядове інформаційне агентство The Philippine News Agency (PNA).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойові півні оснащені гострими, як бритва, лезами

Начальник місцевої поліції полковник Арнел Апуд назвав загибель лейтенанта "нещасним випадком, який я не можу пояснити", повідомляє AFP.

"Я не міг у це повірити, коли мені повідомили. Вперше за 25 років роботи в поліції я втратив людину через шпори бойового півня".

Очільник поліції також висловив глибоке співчуття родині загиблого, повідомляє PNA.

За повідомленням PNA, під час рейду правоохоронці заарештували трьох людей та конфіскували сім бойових півнів, два комплекти лез і 550 філіппінських песо (11 доларів).

Троє інших підозрюваних втекли.

Півнячі бої - популярні на Філіппінах і зазвичай приваблюють натовпи людей, які роблять ставки на результат бійок між птахами.