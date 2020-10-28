Мер Борисполя, який лідирував і на цих виборах, помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Про це повідомили у партії "Наш край", від якої він балотувався на місцевих виборах.
Там також твердять, за попередніми результатами підрахунку голосів, пан Федорчук перемагав і на цьому голосуванні. Політик міг би очолити міську владу вчетверте.
Інформацію про смерть міського голови підтвердив і секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок.
"Ми тут усі приголомшені. Усе життя воював, а тут таке", - заявив він в коментарі ТСН.
У листопаді Анатолію Федорчуку мало б виповнитися 61 рік.
Виглядає, що тепер на Бориспіль очікують повторні вибори.
Як нагадала голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, законодавство передбачає, що у випадку смерті кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів, територіальні комісія ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та призначає нові.