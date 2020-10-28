"Балакай по-слов'янськи": жінку виштовхали з маршрутки за українську

Автор фото, UNIAN

У Слов'янську із маршрутки виштовхали жінку, яка, звертаючись української мовою, зробила зауваження пасажиру без маски.

На відео, яке виклали місцеві сайти, видно, як жінку, яка знімала суперечку на телефон, ображають кілька пасажирів маршрутки. Інші або підтримували їх, або не вступали у суперечку.

"Довели країну! Приїхали сюди, до нашого сходу, життя від вас немає! Громадська діячка!", - обурилася одна із пасажирок маршрутки, запропонувавши жінці розмовляти "слов'янською мовою" у Слов'янську.

"У нас в Слов'янську нормальні люди усі, адекватні. Не такі, як ви в Україні", - також довелося почути україномовній пасажирці.

Після цього пасажир-чоловік з нецензурною лайкою змусив її вийти.

Відео викликало хвилю обурених коментарів у соціальних мережах.

"Гнівна реакція суспільства на приниження жінки, яка у місті Слов'янськ звернулася українською до пасажирів у громадському транспорті одягнути захисні маски, не залишиться поза моєю увагою", - написав у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Згодом на відео звернули увагу і у Слов'янському відділі поліції.

"Під час моніторингу інтернет-ресурсів поліція виявила відеозапис конфліктної ситуації в маршрутному таксі через спілкування однієї з пасажирок українською. Розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює учасників конфлікту", - йдеться у повідомленні поліції.

Там відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознакам".

Тепер поліцейські встановлюють обставини події та її учасників.