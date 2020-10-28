Поліцейський задушив коханку за повідомлення дружині про зраду

Автор фото, Parry Family Підпис до фото, Клер Перрі померла в лікарні від травми, спричиненої стисненням шиї

Британський поліцейський задушив коханку, коли та розповіла його дружині про їхній роман.

Чоловік отримав 10 років в'язниці.

Тімоті Бремер, працівник поліції Дорсета, 9 травня вбив 41-річну медсестру Клер Перрі на стоянці пабу.

Коханка Бремера була одружена з іншим офіцером поліції Дорсета і мала двох дітей.

Як повідомили присяжним, вона надіслала повідомлення, яке розкривало їхній роман дружині підсудного, після чого отримала смертельне поранення.

Патологоанатомічна експертиза показала, що причиною смерті стала травма, спричинена стисненням шиї.

Підсудний відкидав усі звинувачення у навмисному вбивстві, наполягаючи, що скоїв злочин ненароком.

Обвинувачення виявило, що Бремер, окрім загиблої, мав інших коханок - щонайменше дві.

Під час судових слухань стало відомо, що Перрі зустрілась з ним біля паба Horns Inn у Вест-Парлі, щоб обговорити інший позашлюбний зв'язок.

Вона взяла його телефон, а потім надіслала його дружині повідомлення: "Я зраджую тобі".

Це розлютило Бремера.

Однак він стверджує, що випадково задушив коханку під час "бійки" в авто - його рука нібито "зіслизнула під час сутички".

Клер Перрі померла наступного дня в лікарні від травми, спричиненої стисненням шиї.

Автор фото, Bournemouth Daily Echo Підпис до фото, Тімоті Бремер визнав вбивство Клер Перрі, але наполягає, що це був нещасний випадок

Суддя Джейкобс сказав, що виносить вирок "на тій підставі, що ви втратили самоконтроль через повідомлення, що розкрило ваш роман, а не тому, що у вас не було наміру вбити або завдати серйозної шкоди".

"Я переконаний, що ви навмисно взяли Клер Перрі за шию і тиснули передпліччям або зігнутим ліктем протягом певного часу, поки вона боролася з вами, спричинивши ... серйозні травми шиї", - додав суддя.

За словами патологоанатома, ушкодження виникли внаслідок застосування значної сили протягом щонайменше 10-30 секунд а, можливо, і довше.

На її думку, важко уявити собі ситуацію, яка могла б виправдати ступінь і серйозність отриманих травм шиї.

Тімоті Бремер сказав суду, що вийшов з машини, не усвідомлюючи, що Перрі "погано почувається".

На що суддя зазначив, що він як досвідчений поліцейський "мав розуміти", що жінка не дихає.

"Однак ви не зробили нічого, аби допомогти Клер Перрі, - додав суддя Джейкобс. - Ви не поцікавились, як вона. Тому, що знали, що з нею. Ви не могли не помітити, що її тіло обм'якло після вашого нападу.

Перш ніж піти з автостоянки, ви, ймовірно, бачили, як її тіло обвисло в авто".

Чоловік Клер Перрі назвав Бремера "найгіршим зі злодіїв". Він розповів, як боляче йому було розповідати дітям, що їхня мати померла.

"Було відчуття, що фізичний тягар стиснув мої груди", - сказав він.

Поліція Дорсета повідомила, що Тімоті Бремера звільнили з роботи.

"Це просто незбагненно - як офіцер може "позбавити життя іншу людину у такий спосіб", - сказав головний констебль Джеймс Воган.