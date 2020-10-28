Протести через аборти в Польщі - жінки оголосили страйк. Випуск новин 28.10.2020
У випуску 28 жовтня:
- Що відбувається у Варшаві і польських містах після тижня протестів жінок проти рішення суду, що узаконює заборону на аборти у разі вад розвитку плоду;
- Чехія добре впоралася з першою хвилею епідемії, але тепер ситуація складна. Чому криза Covid-19 у тій країні лише починається?
- У США повним ходом голосують на президентських виборах 3 листопада - пояснюємо, як відбувається процедура виборів і за кого насправді голосують американці;
- Диво-пес на ім'я Кіміко допомагає дітям читати. Бо вміє слухати і терплячий.
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