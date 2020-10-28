"Динамо" не змогло обіграти Реброва і його "Ференцварош" та ледь не програло

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У другому турі Ліги чемпіонів київське "Динамо" не змогло обіграти команду Сергія Реброва "Ференцварош" у Будапешті, хоча по ходу гри "динамівці" вигравали 2:0.

Це була перша домашня гра "Ференцвароша" в Лізі чемпіонів за 25 років.

Кияни почали домінувати з перших хвилин, небезпечно бив Караваєв.

Однак і угорці намагалися контратакувати.

Але на 27-й хвилині український легіонер "ференцвароша" Ігор Харатін випадково зіграв рукою й Віктор Циганков з пенальті відкрив рахунок (це був перший гол "Динамо" у цьогорічній Лізі чемпіонів).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Циганков забив перший гол "Динамо" у цьогорічній Лізі чемпіонів

А під кінець першого тайму Карлос Де Пена після довгої передачі зробив рахунок 2:0 на користь "динамівців".

Інтрига в гру повернулася вже у другому таймі, коли півзахисник "Ференцвароша" Токмак Нгуєн зміг здалеку вразити ворота "Динамо".

Матч пожвавішав, обидві команди намагалися атакувати.

Ситуацію загострило вилучення капітана "Динамо" Сергія Сидорчука за дві жовтих картки на 85-й хвилині.

Й у меншості "кияни" пропустили - на останній хвилині основного часу Франк Болі буквально заштовхав м'яч у ворота. Класичний пропущений киянами м'яч на "динамівських хвилинах".

А у доданий час вивести угорців уперед міг інший український легіонер "Ференцвароша" Зубков, але не влучив у площину воріт.

В іншій парі групи "Барселона" обіграла "Ювентус" на виїзді 2:0.

Тепер "Динамо" з одним очком ділить 3-4 місце в групі G, а наступну гру проведе проти лідера - "Барселони".