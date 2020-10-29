Протести через заборону абортів у Польщі: що кажуть прибічники та противники

Автор фото, Bartosz Banka/Agencja Gazeta/Reuters Підпис до фото, Протести відбуваються по всій Польщі

У Польщі сьомий день поспіль не припиняються протести через практично повну заборону абортів в країні. Тисячі людей виходять на вулиці, щоб висловити своє невдоволення.

Раніше Конституційний суд країни визнав неконституційним положення, яке дозволяло проводити аборти у випадку тяжких дефектів плоду (у цієї категорії у Польщі раніше відбувалася більшість абортів). Переривання вагітності відтепер дозволено тільки в тих випадках, коли запліднення сталася під час зґвалтування чи інцесту, а також якщо вагітність загрожує життю жінки.

Віцепрем'єр Польщі, очільник правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, який вважається одним з найвпливовіших політиків країни, звинуватив демонстрантів у тому, що вони хочуть "зруйнувати" Польщу. Він закликав людей "захищати націю і католицьку церкву".

Згідно з опитуванням громадської думки, проведеним газетою Gazeta Wyborcza, 59% респондентів не підтримали зміну законодавства.

BBC зібрала аргументи прибічників і противників рішення Конституційного суду.

Чому я беру участь у протестах?

Агнешка Кранц, менеджер у компанії Bydgoszcz

Для більшості з нас ці протести перестали бути лише висловленням невдоволення через надмірно жорсткі закони про аборти, хоча це і є головна причина. Це питання свободи.

Заборона дала поштовх боротьбі за наші базові права людини. Зараз це аборти, а місяць тому ми виступали за права ЛГБТ-спільноти.

Поступово ми втратили загальні базові права людини, які і так були істотно обмежені в порівнянні з тим, що ми мали до приходу до влади партії "Право і справедливість".

Автор фото, Agnieszka Kranz

Як це не сумно, але уряд, який дотримується правих поглядів, все більше підштовхує Польщу до авторитарного режиму і виходу з ЄС.

Я не можу цього допустити, і більшість поляків не хочуть, щоб це відбулося. Саме тому закон про аборти - це наш бастіон. Якщо ми його втратимо, то втратимо надії на те, що в майбутньому наші права і можливість вільно висловлюватися будуть захищені.

Питання захисту прав людини

Кароліна Павловська, співробітниця юридичного центру Ordo Iuris

Чи має хтось право на життя - це не питання релігії. Це не питання чиєїсь віри або її відсутності, але так вийшло, що його обговорення стало вкрай емоційним.

Мені здається, найчастіше відбувається непорозуміння. Багато демонстрантів невірно стверджують, що через закон жінкам доведеться народжувати дітей, навіть якщо їх життю загрожуватиме небезпека, але це неправда. Звичайно, дуже просто маніпулювати думкою людей. Складно стверджувати, наскільки правдоподібні результати опитувань.

З цим законодавством Польща робить важливий крок до реалізації прав людини, та, сподіваюся, це вплине і на інші європейські країни. Всі конвенції про права людини наголошують, що головне право - це право на життя, і це чітко прописано в Конвенції ООН про права дитини: кожна дитина має бути захищена до і після народження.

Рішення Конституційного суду не суперечить цим конвенціям. Але важливо підкреслити, що кожна жінка має бути захищена, і нам потрібно більше солідарності.

Більшість суддів Конституційного суду обрали за попереднього уряду, тому жодних сумнівів в законності їхнього рішення бути не може.

Протести проходять дуже агресивно, були випадки вандалізму щодо церков і окремих людей. Учора організатори протестів роздавали номери телефонів та адреси тих, хто виступає проти абортів. Їм небезпечно перебувати у власних будинках.