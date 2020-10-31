"Я і мої данські фрикаделі". Як киянка створила бізнес на карантині

Навесні, коли в Україні почався жорсткий карантин і люди в паніці запасалися продуктами, киянка Світлана Зимня ризикнула і почала свою справу.

Вона почала готувати данські фрикаделі. За традиційними рецептами з Данії, з лимоном і зеленню та навіть імбиром. Данські фрикаделі - це готова і заморожена страва, яка може зберігатися в холодильнику декілька місяців.

Все почалося з поста у Facebook і першого замовлення на 20 упаковок.

Зараз Світлана готує близько тисячі фрикаделей на тиждень і продає їх через соцмережі.