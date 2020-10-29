Коронавірус мутує: Європою шириться новий штам

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До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.

За попередніми даними, генна мутація сталася у червні в Іспанії - її вперше виявили у тамтешніх сільськогосподарських робітників. А Європою вона рознеслася, ймовірно, разом із туристами, які відпочивали в Іспанії і потім поверталися до своїх країн.

Про це йдеться в доповіді групи швейцарських та іспанських дослідників, які відслідковують генні мутації коронавірусу.

Новому різновиду вірусу вже присвоїли назву - 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від "класичного" Sars-Cov-2. За "генетичним почерком" вченим вдалося відслідкувати місце його виникнення.

Вірус, який зараз виявляють у багатьох хворих по всій Європі, безсумнівно належить до одного різновиду, який влітку зародився в Іспанії, каже професор Таня Штадлер у розмові з Financial Times.

Інший співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас, припускає, що переможна хода 20А.EU1 почалася з якогось конкретного масового заходу, де були присутні один або кілька "суперпоширювачів".

Причину його подальшого стрімкого поширення континентом вчений вбачає у "ризикованій" поведінці туристів, що відпочивали в Іспанії.

Поки незрозуміло, чи є нова мутація більш небезпечною з точки зору заразності і протікання хвороби.

"Такого різновиду коронавірусу ми ще не бачили. Але поки немає доказів того, що наявні генні мутації впливають на швидкість його передачі або на наслідки захворювання", - каже керівниця наукової групи Емма Ходкрофт, фахівець з еволюційної генетики Базельського університету (Швейцарія).

За її словами, зараз вірусологи з'ясовують, чи зачепили мутації так звані "білкові шипи", за допомогою яких вірус потрапляє в клітину людини.

Раніше в США виявили ще одну мутацію Sars-Cov-2 - D614G, - яка, за попередніми даними, є більш агресивною.

Кількість людей, які підхопили коронавірус з початку пандемії, наближається до 45 мільйонів людей.

За даними Університету Джонса Гопкінса, понад 1,1 мільйона хворих померли, понад 80 тисяч перебувають у важкому стані.