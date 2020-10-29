В українському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн

Автор фото, ДПСУ

Прикордонники виявили в одеському порту "Південний" понад 50 кілограмів кокаїну. До України його доставили на теплоході - в контейнері з бананами.

На чорному ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 10 мільйонів доларів, кажуть у прикордонній службі.

Теплохід прибув до України з Еквадору: 45 брикетів були сховані у вентиляційних люках одного з контейнерів.

"Усі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату", - розповідають прикордонники.

Автор фото, ДПСУ

Автор фото, ДПСУ

Це не перша подібна знахідка прикордонників: на початку вересня в тому ж таки порту "Південний" вони виявили понад 110 кілограмів кокаїну - його оцінили у 17 мільйонів доларів.

Та партія так само потрапила в Україну з Еквадору - і також у контейнері з бананами.

Автор фото, Cлужба безпеки України