Білорусь закриває кордон з Україною

Автор фото, Unian

Білорусь припиняє пропуск громадян на кордоні з Україною, повідомила прикордонна служба.

У четвер білоруська сторона направила українським прикордонникам листа, в якому повідомила, що з 29 жовтня припиняє пропуск через свою територію.

Таке рішення аргументують "додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції".

Пропускати будуть лише дипломатів та водіїв міжнародних вантажних автомобілів.

Раніше у четвер посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники "вживають заходів" для недопуску на територію країни громадян України, Польщі та Литви.

"Враховуючи, що протестні акції тут у Білорусі продовжуються вже 80 день поспіль, прикордонники та інші спецслужби вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей із трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі й України. Все-таки вони продовжують вважати Україну загрозою", - сказав пан Кизим "Громадському радіо".

"Все це безпідставно, але це комусь треба, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо протестувальників", - додав він.

Втім, вже після цієї заяви посла очільник українського МЗС Дмитро Кулеба його слів не підтвердив.

Автор фото, GPK.GOV.BY

"Мені нічого не відомо про заборону на в'їзд для українців - ба більше, я вважаю це надзвичайно малоймовірним сценарієм".

Відкритий аеропорт

У прикордонній службі Білорусі заявили, що обмежили в'їзд громадянам Латвії, Литви, Польщі та України через ситуацію з коронавірусом у цих країнах.

Але у аеропорту Мінська це обмеження не діятиме.

Також заборона не стосується співробітників дипломатичних та консульських установ, водії міжнародних автоперевезень та залізничники, які обслуговують міжнародні рейси.