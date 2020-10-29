Білорусь закриває кордон з Україною
Білорусь припиняє пропуск громадян на кордоні з Україною, повідомила прикордонна служба.
У четвер білоруська сторона направила українським прикордонникам листа, в якому повідомила, що з 29 жовтня припиняє пропуск через свою територію.
Таке рішення аргументують "додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції".
Пропускати будуть лише дипломатів та водіїв міжнародних вантажних автомобілів.
Раніше у четвер посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники "вживають заходів" для недопуску на територію країни громадян України, Польщі та Литви.
"Враховуючи, що протестні акції тут у Білорусі продовжуються вже 80 день поспіль, прикордонники та інші спецслужби вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей із трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі й України. Все-таки вони продовжують вважати Україну загрозою", - сказав пан Кизим "Громадському радіо".
"Все це безпідставно, але це комусь треба, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо протестувальників", - додав він.
Втім, вже після цієї заяви посла очільник українського МЗС Дмитро Кулеба його слів не підтвердив.
"Мені нічого не відомо про заборону на в'їзд для українців - ба більше, я вважаю це надзвичайно малоймовірним сценарієм".
Відкритий аеропорт
У прикордонній службі Білорусі заявили, що обмежили в'їзд громадянам Латвії, Литви, Польщі та України через ситуацію з коронавірусом у цих країнах.
Але у аеропорту Мінська це обмеження не діятиме.
Також заборона не стосується співробітників дипломатичних та консульських установ, водії міжнародних автоперевезень та залізничники, які обслуговують міжнародні рейси.